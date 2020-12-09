سفير الإمارات في واشنطن: هناك تقدم في تقدم في المحادثات بين السعودية وقطر

المناطق - وكالات

قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، الثلاثاء، إنه يظن بأن هناك تقدماً في المحادثات التي تسعى إلى تخفيف التوتر”، في إشارة إلى المفاوضات التي ترعاها الكويت لإنهاء “الخلاف مع قطر”.

وأكد العتيبة في مقابلة مع “معهد هودسون”، أن “هذه الخطوة إذا صمدت، فنحن أمام فرصة واعدة لبدء عملية حل الأزمة”، في إشارة إلى المفاوضات التي ترعاها الكويت لإنهاء “الخلاف”.

وقال العتيبة: “بالأمس، عاد جاريد (كوشنر) من زيارته للسعودية وقطر، أظن أن هناك بالتأكيد تقدم في المحادثات، كما أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات بين الحكومات تسعى إلى تخفيف التوتر”.

وأضاف: “ولكن ما الذي سيحدث أعتقد أنه من المبكر جداً الحديث عن هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن هناك تقدماً كبيراً في بعض المفاهيم، وسنرى أين ستصل الأمور”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات التركية السعودية، قال العتيبة إنه يعتقد بأنه “يجب أن يكون هناك نوع من الفهم لهذه العلاقة”، مؤكداً أنه “بإمكان قيادات هاذين البلدين إيجاد طريقة للتوفيق بينهما”.

وأضاف: “أعتقد أنها جيدة لصالح المنطقة، كما أن جميع استطلاعات الرأي تقول إن الناس سئموا الصراع، لقد سئم الناس من هذه المعارك. لقد سئم الناس من هذه الحجج، أعتقد أنه إذا تمكنوا من إيجاد مساحة للمصالحة، فينبغي عليهم ذلك”، ولكنه أكد أن هذا سؤال “يجب أن يوجه لهم، وهذا هو ذات السؤال الذي يجب طرحه بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين إذا كانوا يريدون المصالحة”.