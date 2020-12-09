احدث الأخبار

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين
أبرز المواد
 سفير الإمارات في واشنطن: هناك تقدم في تقدم في المحادثات بين السعودية وقطر
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الادعاء الفرنسي يطلب سجن ساركوزي 4 سنوات.. والتهم “خطيرة”
أبرز المواد
 بايدن: لا أعد بإنهاء كورونا خلال أول 100 يوم من ولايتي
أبرز المواد
 تسجيل رقم قياسي جديد لدرجة الحرارة على الأرض
أبرز المواد
 تعليم الرياض يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للعمل بالخارج للمعلمين والمشرفين
منطقة الرياض
 موارد الرياض ينذر ” ثمان” منشآت مخالفة خلال يوم واحد
منطقة الرياض
 إعلان المتأهلين مبدئياً في “نخبة النخبة ” للون المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب
أبرز المواد
 “الصناعة والثروة المعدنية” تشارك في أعمال الدورة الـ48 لمنظمة “اليونيدو”
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي ولي العهد في الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح
أبرز المواد
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين

أبرز المواد
سفير الإمارات في واشنطن: هناك تقدم في تقدم في المحادثات بين السعودية وقطر

سفير الإمارات في واشنطن: هناك تقدم في تقدم في المحادثات بين السعودية وقطر

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
الادعاء الفرنسي يطلب سجن ساركوزي 4 سنوات.. والتهم “خطيرة”

الادعاء الفرنسي يطلب سجن ساركوزي 4 سنوات.. والتهم “خطيرة”

أبرز المواد

سفير الإمارات في واشنطن: هناك تقدم في تقدم في المحادثات بين السعودية وقطر

سفير الإمارات في واشنطن: هناك تقدم في تقدم في المحادثات بين السعودية وقطر
http://almnatiq.net/?p=928853
المناطق - وكالات

قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، الثلاثاء، إنه يظن بأن هناك تقدماً في المحادثات التي تسعى إلى تخفيف التوتر”، في إشارة إلى المفاوضات التي ترعاها الكويت لإنهاء “الخلاف مع قطر”.

وأكد العتيبة في مقابلة مع “معهد هودسون”، أن “هذه الخطوة إذا صمدت، فنحن أمام فرصة واعدة لبدء عملية حل الأزمة”، في إشارة إلى المفاوضات التي ترعاها الكويت لإنهاء “الخلاف”.

وقال العتيبة: “بالأمس، عاد جاريد (كوشنر) من زيارته للسعودية وقطر، أظن أن هناك بالتأكيد تقدم في المحادثات، كما أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات بين الحكومات تسعى إلى تخفيف التوتر”.

وأضاف: “ولكن ما الذي سيحدث أعتقد أنه من المبكر جداً الحديث عن هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن هناك تقدماً كبيراً في بعض المفاهيم، وسنرى أين ستصل الأمور”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات التركية السعودية، قال العتيبة إنه يعتقد بأنه “يجب أن يكون هناك نوع من الفهم لهذه العلاقة”، مؤكداً أنه “بإمكان قيادات هاذين البلدين إيجاد طريقة للتوفيق بينهما”.

وأضاف: “أعتقد أنها جيدة لصالح المنطقة، كما أن جميع استطلاعات الرأي تقول إن الناس سئموا الصراع، لقد سئم الناس من هذه المعارك. لقد سئم الناس من هذه الحجج، أعتقد أنه إذا تمكنوا من إيجاد مساحة للمصالحة، فينبغي عليهم ذلك”، ولكنه أكد أن هذا سؤال “يجب أن يوجه لهم، وهذا هو ذات السؤال الذي يجب طرحه بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين إذا كانوا يريدون المصالحة”.

روابط ذات صلة

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الادعاء الفرنسي يطلب سجن ساركوزي 4 سنوات.. والتهم “خطيرة”

الادعاء الفرنسي يطلب سجن ساركوزي 4 سنوات.. والتهم “خطيرة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*