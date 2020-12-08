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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين

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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتوج ستة فائزين بمسابقة المزاين
http://almnatiq.net/?p=928857
المناطق - الرياض

توّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ستة فائزين في أول شوطين لمسابقة المزاين، التي أقيمت يوم أمس، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض، حيث خصص المهرجان سبعة أشواط للمزاين، تقام على مدى ثلاثة أيام لاختيار أجمل الصقور في فئاتها.
ووضعت لجنة التقييم 100 درجة لاختبار جمالية الصقر، موزعة على 7 عناصر هي : الرأس والعاتق، والنحر، والظهر، والحجم، واللون، والوسرة، وتمنح الصقور صاحبة أعلى الدرجات جوائز نقدية تزيد عن أربعة ملايين ريال، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، إذ يحصل المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.
وفاز في المركز الأول للشوط الذي خصص لفئة حر من حر فرخ، الصقر “سراق” لصاحبه تركي بن علي بن عوير، وحصل على 96 درجة في معايير لجنة التقييم، وحصل على المركز الثاني سالم بن ناصر الهاجري، لصقره “مسكت”، بواقع 84 درجة، أما المركز الثالث فذهب لزايد سلطان القحطاني، لصقره “شاتوش” وحصد 79 درجة.
أما الشوط الثاني، فخصص لفئة حر من حر قرناس، وفاز بمركزه الأول الصقر “فواز” لصاحبه عبدالله بن سلطان القحطاني، وحصل على 95 درجة من قبل لجنة التقييم، وحصد المركز الثاني الصقر “غيدان” على 84 درجة لصاحبه زايد بن سلطان القحطاني، وحل ثالثا خالد بن عايض العطاوي، لصقره “سراق” بـ 76 درجة.

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