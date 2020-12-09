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منطقة الرياض
“الصحة” تتفاعل مع اليوم العالمي للإيدز بنشر تصاميم إنفوجرافيك توعوية

“الصحة” تتفاعل مع اليوم العالمي للإيدز بنشر تصاميم إنفوجرافيك توعوية

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“الصحة” تتفاعل مع اليوم العالمي للإيدز بنشر تصاميم إنفوجرافيك توعوية

“الصحة” تتفاعل مع اليوم العالمي للإيدز بنشر تصاميم إنفوجرافيك توعوية
http://almnatiq.net/?p=928869

فعّلت وزارة الصحة العديد من الأنشطة التوعوية عن الإيدز، تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للإيدز الذي يقام هذا العام تحت شعار “افحص – استشر- ارتاح”.
ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة عدة تصاميم إنفوجرافيك تضمنت معلومات شاملة عن الإيدز وماهية الفيروس والأعراض التي تدل عليه والأسباب والطرق التي تسهم في نقل الفيروس، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه.
وعرّفت الإيدز بأنه حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي، ويتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية.
وأبانت أن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) تختلف اعتمادًا على مرحلة العدوى، وهي العدوى الأولية والعدوى السريرية، مشيرة إلى أبرز الطرق التي تساهم في نقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، علماً أنه لا يوجد حتى الآن لقاح يمنع العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، ويمكن الاطلاع على هذه التصاميم والاستفادة منها عبر الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/AIDS.aspx.

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