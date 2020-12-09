فيديو لـ”زفاف كوفيد 19″.. العروس مريضة كورونا والعريس “مصمم”

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http://almnatiq.net/?p=928871
المناطق - وكالات

رغم ثبوت إصابة سيدة بفيروس كورونا المستجد، أصر شريكها على إتمام حفل زفافهما في موعده، لتشهد الهند واحدا من أغرب الأعراس خلال سنوات.

واحتفل العريسان بزفاف غير عاد في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية، وارتدى الزوجان بدلات واقية زرقاء متشابهة، مع كامل معدات الوقاية الشخصية، كما ارتدى الكاهن، الذي بدا كرائد فضاء، بدلة بيضاء وقلنسوة.

وقال مسؤول مركز الحجر الصحي راجندرا مينا لشريك لـ”رويترز”: “تشاورنا مع الأهالي ووافقوا على الزواج في مركز الحجر الصحي من دون أي طقوس معقدة”.

وبعد الزفاف، تم عزل كل من العريس والعروس في المركز، الذي أقيم كجزء من شبكة مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريبا.

وغالبا ما تكون حفلات الزفاف في الهند صاخبة بمشاركة أعداد غفيرة من الأقارب والضيوف، لكن عدة ولايات فرضت قيودا على الأعداد المسموح بها في تجمعات الزواج.

ولدى الهند ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـ”كوفيد 19″ في العالم بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 9.6 مليون حالة مؤكدة.

وتراجعت الإصابات مؤخرا منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، رغم موسم المهرجانات المزدحم الشهر الماضي، الذي رافقه ازدحامات كبيرة في الأسواق والشوارع.

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