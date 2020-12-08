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محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بين الصحة وكليات الخليج وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام

محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بين الصحة وكليات الخليج وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام
http://almnatiq.net/?p=928893
المناطق - حفر الباطن


شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمحافظة، وكليات الخليج الأهلية بحفر الباطن، فيما وقعت الثانية بين كليات الخليج الأهلية، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقديم الاستشارات التدريبية والتقويمية لبرامج التدريب والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية لدى الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والدورات التدريبية والترجمة والنشر ودعم المبادرات، فيما هدفت الاتفاقية الثانية إلى تقديم دورات تدريبية في المجال الإعلامي

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