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عقوبات أمريكية موجعة على وسطاء للحرس الثوري الإيراني

عقوبات أمريكية موجعة على وسطاء للحرس الثوري الإيراني
http://almnatiq.net/?p=928901
المناطق - الرياض

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ضابط فيلق الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس (IRGC-QF) حسن إيرلو، الذي أرسلته إيران مؤخرًا إلى صنعاء في اليمن ليكون بمثابة مسؤول اتصال المجموعة مع حركة الحوثيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم , التي أكدت أنها فُرضت عقوبات شملت جامعة المصطفى الدولية، وهي جامعة إيرانية لها أكثر من 50 فرعًا دوليًا توفر منصة لعمليات الحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس)، إلى جانب فرض عقوبات على الباكستاني يوسف علي موراج، الذي دعم عمليات تجنيد الحرس الثوري الإيراني في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تأتي وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة.

وأفاد البيان، أن الحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس) هو الأداة الأساسية للنظام الإيراني لزرع الفوضى والدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط, مبيناً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد فيلق القدس لتعطيل شبكات التيسير وقطع الموارد التي تدعم أنشطة المجموعة الإرهابية، مشيراً إلى أن دعم إيران للحوثيين يغذي الصراع في اليمن ويزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

وبحسب البيان: من خلال إرسال إيرلو إلى اليمن يشير فيلق القدس إلى نيته زيادة الدعم للحوثيين وزيادة تعقيد الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع.

وجدد البيان التأكيد على أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والدول المجاورة لليمن لتسهيل وقف إطلاق النار والتسوية السياسية، حيث إن شعب اليمن يستحق السلام والاستقرار.

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