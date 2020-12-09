دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم

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أعلن عبد العزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، اليوم الأربعاء، عن دعمه لنادي النصر لإنهاء قضية اللاعب عبدالله السالم.

وقال بغلف: ” أبشروا يا جمهور الشمس، دعم عاجل 2 مليون ريال لسداد مستحقات نادي الفيحاء، تجنباً لخصم الثلاثة نقاط على عشقي النصر العالمي “.

وأشار بغلف إلى أنه سيتواصل مع إدارة النصر لإنهاء تلك المشكلة، وتجنبًا لتوقيع أي عقوبة على النصر.

ويأتي ذلك بعد رفض نادي الفيحاء، التفاوض بشأن مستحقات السالم المتأخرة، وانتهاء مهلة لجنة الانضباط والأخلاق التي تم منحها للنصر، لسداد مبلغ الثلاثة ملايين و50 ألف ريال للفيحاء اليوم الأربعاء.