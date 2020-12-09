احدث الأخبار

ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020
أبرز المواد
 البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام
أبرز المواد
 “الراجحي” يعلن الموافقة على استراتيجية سوق العمل
أبرز المواد
 “الصحة الإماراتية” تعلن التسجيل الرسمي للقاح سينوفارم للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم
أبرز المواد
 التحالف:اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية موجعة على وسطاء للحرس الثوري الإيراني
أبرز المواد
 لجنة التحكيم بصدد تجميد الحكم فيصل البلوي بعد أخطاء الرائد والهلال
أبرز المواد
 الحصيني: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعظم المناطق
أبرز المواد
 المسماري: نحن في حالة حرب مع تركيا.. وأردوغان يفاقم الأوضاع
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بين الصحة وكليات الخليج وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام
المنطقة الشرقية
 النفط ينخفض وسط تصاعد إصابات فيروس كورونا
أبرز المواد
ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020

ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020

أبرز المواد
البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام

البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام

أبرز المواد
“الراجحي” يعلن الموافقة على استراتيجية سوق العمل

“الراجحي” يعلن الموافقة على استراتيجية سوق العمل

أبرز المواد
“الصحة الإماراتية” تعلن التسجيل الرسمي للقاح سينوفارم للوقاية من كورونا

“الصحة الإماراتية” تعلن التسجيل الرسمي للقاح سينوفارم للوقاية من كورونا

أبرز المواد

دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم

دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم
http://almnatiq.net/?p=928906
المناطق - الرياض

أعلن عبد العزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، اليوم الأربعاء، عن دعمه لنادي النصر لإنهاء قضية اللاعب عبدالله السالم.

وقال بغلف: ” أبشروا يا جمهور الشمس، دعم عاجل 2 مليون ريال لسداد مستحقات نادي الفيحاء، تجنباً لخصم الثلاثة نقاط على عشقي النصر العالمي “.

وأشار بغلف إلى أنه سيتواصل مع إدارة النصر لإنهاء تلك المشكلة، وتجنبًا لتوقيع أي عقوبة على النصر.

ويأتي ذلك بعد رفض نادي الفيحاء، التفاوض بشأن مستحقات السالم المتأخرة، وانتهاء مهلة لجنة الانضباط والأخلاق التي تم منحها للنصر، لسداد مبلغ الثلاثة ملايين و50 ألف ريال للفيحاء اليوم الأربعاء.

روابط ذات صلة

ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020

ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020
البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام

البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام
“الراجحي” يعلن الموافقة على استراتيجية سوق العمل

“الراجحي” يعلن الموافقة على استراتيجية سوق العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*