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البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام

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البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام

البدء بأرشفة 100أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام
http://almnatiq.net/?p=928913
المناطق - الرياض

علق سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على حضور بروفة أرشفة أغاني لفنان العرب بتقنية الهولوجرام.

وقال الهندي: “‏يسعدنا حضورك بو ناصر الحبيب ولا شك مشروع جبار وفريد من نوعه ولروتانا الشرف بتكليفها العمل عليه بالتعاون مع شركة عالمية مختصة و ظهوره بشكل يليق بتاريخ فنان العرب

و سيكون ضمن قائمة جينيس للأرقام القياسية وذلك كونه أول تجربة لفنان في العالم يقوم بأرشفة أعماله بهذه التقنية”.

وفي وقت سابق، أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أنه سيتم أرشفة 100 أغنية لفنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوجرام.

وقال آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يوم الاثنين القادم ١٤ ديسمبر ان شاء الله سأحضر بروڤة ١٥ أغنية من ال١٠٠ أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام كأول فنان في العالم يتم أرشفة أعماله بهذه الطريقة وهذا العدد … ولا انسى دعوتكم لمتابعة لقاءه غداً على حساب سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله في الانستقرام”.

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