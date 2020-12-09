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فوائد “مذهلة” للتوت أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب

فوائد “مذهلة” للتوت أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب
http://almnatiq.net/?p=928929
المناطق - الرياض

كسفت دراسات طبية عن ضرورة تناول فاكهة التوت بمختلف أنواعها، سواء كانت طازجة أو مجمدة، مبينة أن التوت يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

وأوضحت الدراسات وفقاً لموقع “بولد سكاي”، أن التوت البري والأسود والأزرق تؤدي لتحسين قدرة الجسم على مقاومة الأنسولين لمن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وبالتالي يساهم ذلك في تقليل نسبة الإصابة بالسكري.

ويتميز التوت بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بمضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة، كما يساعد في تعديل إفراز الجهاز الهضمي للهرمونات التي تتحكم في الشبع والجوع والاستجابة الأيضية، كما أن النظام الغذائي الغني بالتوت يساعد على تحمل الجلوكوز.

ويساهم التوت الأزرق أو العنب البري كذلك في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالسكري لاحتوائه على نسبة عالية من الأنثوسيانين الذي يساعد على استتباب الدهون وتقليل الالتهاب، كما يقلل دهون منطقة البطن ويزيد عضلات الهيكل العظمي.

أما بالنسبة للتوت الأسود فإنه يزيد من أكسدة الدهون عند تناوله أثناء النشاط البدني، ويوفر طاقة عالية لأداء التمارين لفترة أطول، ويعزز بناء العضلات والهيكل العظمي والأنسجة الدهنية السفلية، ما يساهم في إنقاص الوزن.

وأكدت الدراسات أن طريقة التخزين تؤثر في مستويات العناصر الغذائية في التوت، حيث نصحت بتجفيفه عن طريق التجميد، مبينة أن العوامل الجغرافية وطرق الزراعة تلعب دوراً كذلك، بالإضافة إلى أن التوت المزروع صيفاً يحتوي على عناصر غذائية أفضل من المزروع شتاءً.

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