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وزير الثقافة يستضيف فنان العرب على “انستغرام”..اليوم

وزير الثقافة يستضيف فنان العرب على “انستغرام”..اليوم
http://almnatiq.net/?p=928932
المناطق - الرياض

يحل فنان العرب محمد عبده ضيفاً على وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ضمن لقاءات «ضيف بدر» في لقاءٍ مباشر عبر حساب وزير الثقافة الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وسيتم بث اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وسيتحدث الفنان محمد عبده في البث المباشر عن تجربته الثرية في فضاء الأغنية السعودية، وسيستعرض جوانب مهمة من مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الجمهور.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يستضيفها حساب وزير الثقافة في موقع «إنستغرام» تحت مسمى «ضيف بدر»، والتي يتحدث فيها مبدعون من مختلف القطاعات الثقافية في أمسيات ثقافية تتناول شؤونا إبداعية متنوعة.

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