احدث الأخبار

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي
أبرز المواد
 المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة
أبرز المواد
 تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض
أبرز المواد
 الحسين:النتائج المتقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات تُعد نتاجاً طبيعياً لدعم القيادة الرشيدة
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام
أبرز المواد
 وزير الثقافة يستضيف فنان العرب على “انستغرام”..اليوم
أبرز المواد
 فوائد “مذهلة” للتوت أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب
أبرز المواد
 العنف الأسري يتفاعل مع فيديو تعنيف امرأة على يد طليقها في جدة
أبرز المواد
 الكشف عن أكبر درون في العالم ذاتي القيادة بشكل كامل
أبرز المواد
 ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020
أبرز المواد
شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

أبرز المواد
المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست

المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

أبرز المواد
تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض

تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض

أبرز المواد

الكلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي

الكلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي
http://almnatiq.net/?p=928936
المناطق - نجران

كرمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد بوكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي والتي تمنحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمتدربين الخريجين والحاصلين على مرتبة الشرف الأولى في الفصل التدريبي الصيفي من العام التدريبي 1442هـ، وذلك بمقر الكلية.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا، مُشيراً إلى ان ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالكلية على تكريم المتميزين من المتدربين وتشجيعهم على المزيد من التفوق والإبداع العلمي.

الجدير بالذكر أن الجائزة حققها أثني عشر متدرباً من مختلف الأقسام التدريبية بالكلية.

روابط ذات صلة

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي
المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست

المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست
“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*