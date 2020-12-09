الكلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي

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كرمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد بوكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي والتي تمنحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمتدربين الخريجين والحاصلين على مرتبة الشرف الأولى في الفصل التدريبي الصيفي من العام التدريبي 1442هـ، وذلك بمقر الكلية.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا، مُشيراً إلى ان ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالكلية على تكريم المتميزين من المتدربين وتشجيعهم على المزيد من التفوق والإبداع العلمي.

الجدير بالذكر أن الجائزة حققها أثني عشر متدرباً من مختلف الأقسام التدريبية بالكلية.