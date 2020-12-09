الحسين:النتائج المتقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات تُعد نتاجاً طبيعياً لدعم القيادة الرشيدة

المناطق - الباحة

أكد معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن قطاع التعليم يعد أهم المرتكزات التي حظيت باهتمام بالغ ورعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وبمتابعة صاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والذي أسهم في تحقيق المملكة العربية السعودية ومن خلاله وفي مدة وجيزة نقلة نوعية وإنجازات وتفوق ومنافسة عالمية.وأشار معالي رئيس جامعة الباحة إلى أن ما تحقق من نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات، يُعد نتاجاً طبيعياً لذلك الدعم والنهج للوصول إلى أفضل المستويات وفي جميع المجالات، الأمر الذي يضع بلادنا في المكانة التي تليق بها، وبما تحققه من إنجازات متتالية على كافة الأصعدة.وقال معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين “أن جامعة الباحة تنظر إلى هذا الإنجاز بالفخر والإعزاز والتقدير وأنه منجز يبشر بتحقيق نتائج إيجابية قادمة، وبناء أجيال قادرة على تولي مسؤولياتها وأداء واجبها في أي موقع من مواقع العمل الوطني في المستقبل” .ورفع معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين في ختام حديثه بهذه المناسبة، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم في المملكة، ورفع التهنئة لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تحقق من إنجاز يفخر به كل مواطن.