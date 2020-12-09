احدث الأخبار

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي
أبرز المواد
 المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة
أبرز المواد
 تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض
أبرز المواد
 الحسين:النتائج المتقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات تُعد نتاجاً طبيعياً لدعم القيادة الرشيدة
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام
أبرز المواد
 وزير الثقافة يستضيف فنان العرب على “انستغرام”..اليوم
أبرز المواد
 فوائد “مذهلة” للتوت أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب
أبرز المواد
 العنف الأسري يتفاعل مع فيديو تعنيف امرأة على يد طليقها في جدة
أبرز المواد
 الكشف عن أكبر درون في العالم ذاتي القيادة بشكل كامل
أبرز المواد
 ارتفاع مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة بنسبة 23.5 % في 2020
أبرز المواد
شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

أبرز المواد
المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست

المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

أبرز المواد
تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض

تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض

أبرز المواد

الحسين:النتائج المتقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات تُعد نتاجاً طبيعياً لدعم القيادة الرشيدة

الحسين:النتائج المتقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات تُعد نتاجاً طبيعياً لدعم القيادة الرشيدة
http://almnatiq.net/?p=928945
المناطق - الباحة

أكد معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن قطاع التعليم يعد أهم المرتكزات التي حظيت باهتمام بالغ ورعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وبمتابعة صاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والذي أسهم في تحقيق المملكة العربية السعودية ومن خلاله وفي مدة وجيزة نقلة نوعية وإنجازات وتفوق ومنافسة عالمية.وأشار معالي رئيس جامعة الباحة إلى أن ما تحقق من نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات، يُعد نتاجاً طبيعياً لذلك الدعم والنهج للوصول إلى أفضل المستويات وفي جميع المجالات، الأمر الذي يضع بلادنا في المكانة التي تليق بها، وبما تحققه من إنجازات متتالية على كافة الأصعدة.وقال معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين “أن جامعة الباحة تنظر إلى هذا الإنجاز بالفخر والإعزاز والتقدير وأنه منجز يبشر بتحقيق نتائج إيجابية قادمة، وبناء أجيال قادرة على تولي مسؤولياتها وأداء واجبها في أي موقع من مواقع العمل الوطني في المستقبل” .ورفع معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين في ختام حديثه بهذه المناسبة، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم في المملكة، ورفع التهنئة لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تحقق من إنجاز يفخر به كل مواطن.

روابط ذات صلة

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي
المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست

المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست
“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*