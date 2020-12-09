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“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

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“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

“الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة
http://almnatiq.net/?p=928952

شاركت الهيئة العامة للزكاة والدخل في منتدى إدارة الضريبة (FTA)، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في السابع والثامن من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة رؤساء الإدارات الضريبية في الدول أعضاء المنتدى وعددهم 53 دولة حول العالم، تفوق إيراداتها الضريبية الـ 11.5 تريليون يورو.
وناقش المنتدى، الذي عُقِدت نسخته هذا العام بواسطة تقنيات الاتصال المرئي، الدروس المستفادة من تجارب الدول في التعامل مع تداعيات فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخاطر في الإدارات الضريبية، والتحول الرقمي في الإدارات الضريبية.
يُذكر أن منتدى إدارة الضرائب الذي انطلق في عام 2002، يعقد سنويًا بمشاركة مايقارب 53 دولة عضو وغير عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما فيهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لمناقشة المستجدات العالمية واستحداث الأفكار المبتكرة لتحسين إدارة الضريبة حول العالم.
وتحرص الهيئة العامة للزكاة والدخل على المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية المتصلة بإدارة الضرائب؛ حرصاً منها على تبادل أحدث الخبرات والممارسات في هذا الصدد، انطلاقاً من دورها في تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

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