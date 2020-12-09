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شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=928954
المناطق-الرياض

كشف برنامج “جمرة” الذي يبثه على اليوتيوب صانع المحتوى السعودي “حسين الغاوي” عن أسماء شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي.
وحسب المقطع قام برنامج “جمرة” بنشر وثائق اسماء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والتي احتوت على شخصيات إيرانية بارزة.
وكشفت الوثائق أن العالم النووي الإيراني “محسن فخري زاده”، والرئيس الاسابق “هاشمي رافسنجاني”، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية الحالي كمال خرازي” ، و نائب الرئيس الإيراني السابق “محمد رضا عارف” أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
يذكر ان العديد من الوثائق كشفت عن العلاقةٌ الطويلة التي تربط بين ولاية الفقيه في إيران، وبين جماعةِ الإخوان المسلمين الإرهابية، واتفاقهما على السعي للهيمنة على المنطقة.

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