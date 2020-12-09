احدث الأخبار

تنمية حفر الباطن ينظم “عطاء وطن”
المنطقة الشرقية
 “رضا مستفيدي الشرقية” يوظف الخط الزمني لتحسين الصورة الذهنية التي تسعى المؤسسة الحكومية لتحقيقها
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي يطلق مبادرة “شوارعنا جميلة”
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 995 جولة رقابية وتضبط 20 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق
المنطقة الشرقية
 الحكومة اليمنية ترحب بفرض عقوبات أمريكية على الضابط في فيلق القدس الإيراني حسن إيرلو
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تندد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن المرحلة التطويرية الأولى للمهام الأمنية لمراكز إمارة المنطقة
منطقة نجران
 شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي
أبرز المواد
 المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة
أبرز المواد
 تحركات عاجلة لمكافحة “ذبابة الرمل” في الرياض
أبرز المواد
تنمية حفر الباطن ينظم “عطاء وطن”

تنمية حفر الباطن ينظم “عطاء وطن”

المنطقة الشرقية
“رضا مستفيدي الشرقية” يوظف الخط الزمني لتحسين الصورة الذهنية التي تسعى المؤسسة الحكومية لتحقيقها

“رضا مستفيدي الشرقية” يوظف الخط الزمني لتحسين الصورة الذهنية التي تسعى المؤسسة الحكومية لتحقيقها

المنطقة الشرقية
محافظ الخفجي يطلق مبادرة “شوارعنا جميلة”

محافظ الخفجي يطلق مبادرة “شوارعنا جميلة”

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ 995 جولة رقابية وتضبط 20 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 995 جولة رقابية وتضبط 20 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

المنطقة الشرقية

منظمة التعاون الإسلامي تندد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تندد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=928960
المناطق - وكالات

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة “المفخخة” باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية ترحب بفرض عقوبات أمريكية على الضابط في فيلق القدس الإيراني حسن إيرلو

الحكومة اليمنية ترحب بفرض عقوبات أمريكية على الضابط في فيلق القدس الإيراني حسن إيرلو
“التجارة” تشهر بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

“التجارة” تشهر بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية
شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

شاهد.. بالوثائق شخصيات إيرانية بارزة أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*