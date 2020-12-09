“رضا مستفيدي الشرقية” يوظف الخط الزمني لتحسين الصورة الذهنية التي تسعى المؤسسة الحكومية لتحقيقها

الدمام - عبدالله السعيدي

أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، أهمية أن تحدد المؤسسة الحكومية وجهتها المستقبلية والمكانة التي تسعى للوصول إليها، خصوصاً وإننا اليوم في عصر لا يقبل إلا الجودة والتميز، للوصول إلى أفضل الممارسات في الأداء، تحقيقاً لإسعاد المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم، وأضاف هذا ما تؤكد علية الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في رعايتها ودعمها للجودة والإتقان في كافة المجالات و تعزيز قيمتها في أوساط المجتمع.

جاء ذلك تزامناً مع تنفيذ المشروع صباح اليوم الأربعاء محاضرة بعنوان “الصورة الذهنية والتنافسية لمؤسسات القطاع العام” عبر الاتصال المرئي، والتي وقف على تقديمها عضو اللجنة العليا “للمشروع” عبدالعزيز المحبوب، حيث يواصل المشروع جدولة سلسلة محاضراته وبرامجه التدريبة عن “بعــد” باستخدام منصة “الزوم”، يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع (حفظهم الله)، وذلك في اطار الدور البارز والحيوي للمشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة، فضلاً عن العمل كشريك مع الاجهزة الحكومية بالمنطقة وتحفيزها لبذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

وفي هذا الصدد أشار رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله، بأن ما يقدمه المشروع من محاضرات وبرامج تدريبية ترمي في مجملها الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام و مقدمي الخدمة بشكلٍ خاص تجاه تطوير مهاراتهم في تجويد خدمة المستفيدين، لافتاً سموه في الوقت نفسه إلى عدة محاور رئيسية تضمنتها محاضرة "الصورة الذهنية والتنافسية لمؤسسات القطاع العام"، والتي وقف على تقديمها عضو اللجنة العليا "للمشروع" عبدالعزيز المحبوب، واستهدفت قيادات الأجهزة الحكومية بالمنطقة ومساعديهم، وأضاف حيث تناول خلالها المُحاضِر التأكيد بدايتاً على أهمية تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة الحكومية والرفع من نمو مساعي الجودة ودورها في تعزيز مكانة المؤسسة الحكومية، وصولاً لتسليط المحبوب الضوء في الوقت نفسه على خمسة محاو رئيسية بدءاً من الوقوف على محور كيف تبني المؤسسة الحكومية صورتها الذهنية وتحافظ على مكانتها في خارطة التنافسية الحكومية، كذلك محور ولاء الموظفين والمستفيدين دائرة التركيز، إضافة للوقوف على محور من العائد على الاستثمار إلى العائد على التجربة، وصولاً لمحور نمو مساعي الجودة ودورها في تعزيز مكانة المؤسسة الحكومية، إضافة لمحور دور المؤسسات الحكومية في التأثير على المجتمع وارتباطه بتعزيز مكانتها وصورتها المجتمعية. كما أشار سموه، إلى تعريف المُحاضِر للسمعة المؤسسية وهي: الانطباع الذهني الذي يتشكل من قبل أصحاب المصلحة المتعاملين مع المنظمة حول أنشطتها وأنظمتها وقراراتها وسياساتها، والذي يتحدد في ضوئه استمرار علاقاتهم وتعاملهم ودعمهم من عدمه، وبالتالي فإنها تتجسد في كل الجهود والإنجازات المتميزة التي ترمي من وراءها تلك المنظمات كسب رضا المجتمع وتحقيق رفاهيته.

وتابع سموه، كما تناول المُحاضِر المحبوب، خارطة أبعاد الخط الزمني للصورة الذهنية التي تسعى المؤسسة الحكومية لتحقيقها مستقبلاً في بيئة التنافس لخدمة المستفيد، انطلاقاً من الوقوف على خمسة مرتكزات بدءاً بـ “الوجهة” والمتمثلة في مجالات العمل والمستهدفات، إضافة “للميزة التنافسية” والمتمثلة في التفرد والريادة، والقيمة المضافة إضافة للاستثمار التقني، كذلك “الموظفين” متمثلة في بيئة العمل والتمكين ودعم الأداء وصولاً للتحفيز ورفع الدافعية، إضافة للمرتكز الرابع “المستفيدين” والمتمثلة في الاتصال المؤسسي والعلاقات، وتصنيف متطلبات المستفيدين وتلبيتها وتجاوزها، والعناية برحلة وتجربة المستفيد، وصولاً لمرتكز “التأثيرعلى المجتمع” ممثلة في تغيير الثقافة، والمشاركة في التنمية، وصولاً لتطوير المجتمع.