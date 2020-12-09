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محافظ الخفجي يطلق مبادرة “شوارعنا جميلة”

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محافظ الخفجي يطلق مبادرة “شوارعنا جميلة”

محافظ الخفجي يطلق مبادرة “شوارعنا جميلة”
http://almnatiq.net/?p=928971
الخفجي - المناطق

أطلق محافظ محافظة الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، مبادرة (شوارعنا جميلة)، أمس الثلاثاء 23/4/1442هـ، والتي تنفذها بلدية محافظة الخفجي، وذلك بحضور رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، ومشاركة رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن شحاذة العنزي وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من المتطوعين، وفريق غيث الخفجي التطوعي ومساندة المرور، وتأتي هذه المبادرة ضمن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكد محافظ الخفجي بأهمية هذه المبادرات والتي تعود بالمحافظة من اكتساب خبرات ووعي وتثقيف الفرد بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة وزرع الثقة بالنفس، مشيراً إلى أن البلدية تسعى الى تكثيف المبادرات التطوعية المجتمعية وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية نفذت مبادرة “شوارعنا جميلة” وتضمنت مهام المبادرة طلاء الأرصفة في طريق الجامعة، لافتا الى أن من أهداف المبادرة الاهتمام بالممتلكات العامة من العبث والكتابات المشوهة، وإيجاد سبل السلامة المرورية والتي تقدمها البلدية و الحرص على سلامة الفرد، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات التي تحرص البلدية على تنفيذها لما فيها من أثر إيجابي على المجتمع.

وقدم المهندس محمد الحميداني شكرة وتقديره لمحـافظ الخفجي الاستاذ محمد الهزاع على تشريفه بتدشين مبادرات البلدية، مشيرا الى الدعم والجهود التي يقدمها والوقوف على مثل هذه المبادرات التي تخدم المحافظة.

كما قدم شكره أيضا لأعضاء المجلس البلدي, والمتطوعين، ورجال المرور بالمحافظة لمشاركتهم واسهامهم في رسخ الثقافة المجتمعية، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأهاب بالجميع على ضرورة الاهتمام بالممتلكات العامة, وعدم العبث بها لتظل متنفسا وينعم بها الجميع.

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