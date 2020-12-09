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أمانة الشرقية تنفذ 995 جولة رقابية وتضبط 20 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 995 جولة رقابية وتضبط 20 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=928972
الدمام - المناطق

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الثلاثاء 23/4/1442هـ، (20) مخالفة، جاء ضمنها (16) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و(4) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (995) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين انتهت الأمانة يوم أمس من غسل وتعقيم وتطهير (759) موقعا، بمشاركة (475) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (150092) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما تم رفع (7318) طن من النفايات، وإزالة (4196) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9412) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتؤكد الأمانة استمرار متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للبروتوكولات الوقائية والتدابير الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة الى تطبيق الاشتراطات البلدية، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات (940)، لسلامة الجميع.

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