الحكومة اليمنية ترحّب بفرض عقوبات أمريكية على حسن إيرلو

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رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو؛ الذي تم تهريبه وتسميته سفيراً إيرانياً لدى ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، في انتهاكٍ لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمواثيق الدولية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التدخلات الإيرانية في اليمن أسهمت بشكل رئيس في انقلاب ميليشيا الحوثي وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

وثمّن “الإرياني”، موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

ودعا وزير الإعلام اليمني، إلى الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوان النظام الإيراني السافر على اليمن الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، والعمل على إدراج ذراعها من الميليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب.