محكمة نيفادا العليا ترفض طعن ترمب على نتائج الانتخابات

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رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، طعن الحملة الانتخابية للرئيس، دونالد ترمب، على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، لتؤكد بذلك فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في واحدة من الولايات المتأرجحة، التي حسمت فوزه بالسباق.

وهذه هي الهزيمة الأخيرة حتى الآن في سلسلة هزائم تلحق بترمب وحلفائه الذين خسروا عشرات القضايا أمام محاكم ولايات ومحاكم اتحادية، ضمن مسعى لإبطال نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر. ويقول ترمب إن النتيجة مزورة لكن لم تتوصل أي محكمة إلى دليل يدعم تلك الاتهامات.

من عملية فرز الأصوات في نيفادا

كانت محكمة جزئية في نيفادا قد قضت الأسبوع الماضي بأن حملة ترمب لم تثبت زعمها وجود عطل في أجهزة التصويت وحدوث تلاعب في المنافسة بين ترمب وبايدن.

وقالت المحكمة العليا في نيفادا: “لسنا مقتنعين أيضا بأن المحكمة الجزئية أخطأت بفرض قاعدة عبء الإثبات عن طريق تقديم أدلة واضحة ومقنعة”.

وقال الحزب الجمهوري في نيفادا إن القرار أصابه “بخيبة أمل شديدة”.