الأمير فيصل بن مشعل يفتتح مؤتمر جامعة القصيم “آفاق الطاقة الشمسية في المملكة”

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم , المؤتمر الدولي الذي تُقيمه جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الهندسة، عن بُعد بعنوان: «آفاق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية: التطبيقات والتحديات»، الذي سيستمر لمدة يومين ، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين في تطبيقات الطاقة الشمسية وخبراء الصناعة في المملكة العربية السعودية والعالم ، وذلك في مقر الجامعة.

ونوه معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة بالمصادر المستدامة للطاقة النظيفة ، وخلق الوعي بأهمية الطاقة الشمسية كمصدر وفير للطاقة المتجددة في المملكة ، مشيرًا إلى أن البحث في تعزيز سبل الاستفادة منها وتطوير تقنياتها ، سيسهم في تحقيق أهداف رؤية مملكتنا 2030 في تنويع الاقتصاد ، وتحويل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة مصدرة للطاقة المستدامة ، التي تعد الطاقة الشمسية أحد أبرز مصادرها.

كما أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عميد كلية الهندسة الدكتور مشعل المشيقح أن هذا المؤتمر يغطي كافة جوانب الوضع الحالي والتطورات في تقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية، ويركز على استخدام هندسة الطاقة الشمسية في التطبيقات المختلفة داخل الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية في المملكة ، كاشفاً عن أن المؤتمر سيتناول بالمناقشة والتحليل على مدى يومين 41 بحثاً علمياً في 10 جلسات علمية ، سيعرض من خلالها المشاركون والباحثون آخر ماتوصل إليه العلم الحديث في مجال الطاقة الشمسية وفق محاور المؤتمر السبعة ، لافتاً الانتباه إلى أن المؤتمر سيصاحبه معرض افتراضي يعرض فيه 16 باحثاً نتائج أبحاثهم العلمية ، ومعرضاً عن كلية الهندسة وإمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.

وقال : عقدت اللجنة العلمية للمؤتمر ما يزيد عن 21 اجتماعاً ، واستقبلت 198 ملخصاً بحثياً من 16 دولة مختلفة ، وأنشأت موقعاً افتراضياً يحاكي جامعة القصيم ومبانيها ليمكن الأكاديميين والباحثين من الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر كما لو كان على أرض الواقع لمبنى الجامعة وإنشاء صالات افتراضية تسمح للحضور بالتواصل وتبادل الخبرات العلمية مع الخبراء والباحثين.

واطلع سموه على مشاركة من النادي الطلابي ببعض مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة التي تخص الطاقة الشمسية، كما شاهد فيلماً مرئياً حول أهمية وأهداف ومحاور هذا المؤتمر الذي يسعى لتبادل الخبرات في مجال الطاقة الشمسية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا المجال والتوصل إلى النتائج والحلول لمواجهتها.