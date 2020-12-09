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مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع

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مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع

http://almnatiq.net/?p=929033
المناطق_فلاج الشعيفاني

 احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض صباح اليوم الأربعاء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع وذلك بمشاركة عدد من الفرق التطوعية المتميزة في خدمة المرضى خلال العام، وذلك بحضور نائب المدير التنفيذي للمجمع الدكتور عبشان بن محمد العبشان.وتحدث رئيس قسم المشاركة المجتمعية الأخصائي الاجتماعي محمد فرحان السبيعي عن جهود القسم في تفعيل خدمات التطوع والتي استفاد منها المرضى والمريضات وكذلك الإدارات والأقسام التي نظمت فعاليات خلال الفترة الماضية كما استعرض أبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت، حيث أوضح أن عدد المرضى المستفيدين من خدمات التطوع في المجمع بلغ أكثر من 8000 مريض ومريضة، قدمها 601 متطوع ومتطوعة، على مدى عامين، وأشار إلى أن عدد المبادرات التطوعية التي نُفّذت في المجمع بلغت 74 مبادرة، وإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28127 ساعة تطوعية.وقد أعرب الدكتور عبشان العبشان عن شكره وتقديره للجهود التطوعية التي بُذلت في المجمع من الفرق التطوعية، مبينا أنها جهود مكملة ومعززة للجهود والخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية التي يقدمها المجمع، كما قدم الشكر للجهود التي بذلتها الإدارات والأقسام بالمجمع لتعزيز العمل التطوعي بما يصب في مصلحة المرضى والمراجعين والمجتمع.وقام فريق أساور التطوعي بزيارة المرضى والمريضات في الأجنحة التنويمية وقدموا لهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة، ولاقى ذلك صدى إيجابيا لدى النزلاء والنزيلات والفرق العلاجية، مثمنين الدور الذي تقوم به الفرق التطوعية في خدمة المجتمع.

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