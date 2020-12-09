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أمير جازان يتسلم تقريرا عن مشروع زراعة أشجار العود والصندل ويرعى توقيع اتفاقية بين الجامعة وهيئة تطوير المناطق الجبلية ..

أمير جازان يتسلم تقريرا عن مشروع زراعة أشجار العود والصندل ويرعى توقيع اتفاقية بين الجامعة وهيئة تطوير المناطق الجبلية ..
http://almnatiq.net/?p=929038
المناطق_فضه عطيف



تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تقريرا عن مشروع زراعة اشجار العود والصندل بجبال جازان ، جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه ، معالي رئيس جامعة جازان أ.د مرعي بن حسين القحطاني ومدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية أ. محمد بن قاسم واصلي وعددا من منسوبي الفريق البحثي وممثلي المشروع.
وأكد سمو أمير جازان ،على دعم واهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يعود على المنطقة بالنفع والفائدة من خلال تنفيذ المشروعات والزراعية المستدامة ، مشددا سموه على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية بما يحقق التطوير الدائم ويدعم التنمية الريفية والزراعية في المنطقة ، منوها بنجاح مشروع ادخال زراعة اشجار العود والصندل في جبال منـطقـة جازان، مشيراً إلى التعاون المثمر بين جامعة جازان وهيئة تطوير المناطق الجبلية والتي تسهم في خدمة المجتمع على جميع المستويات كونها تضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والكفاءات  في مختلف المجالات والبحوث العلمية.

عقب ذلك شهد سمو أمير جازان توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جازان وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ، ويأتي توقيع الاتفاقية تفعيلا للتعاون بين الجهات الحكومية بما يحقق تبادل الخبرات ونجاح الخطط التطويرية ويرفع من أدائها.

ومثل جامعة جازان أ.د محمد بن حسن أبو راسين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية مدير عام الهيئة الأستاذ محمد بن قاسم واصلي.

من جانبه أعرب معالي رئيس الجامعة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته ودعمه ومتابعته لكافة مبادرات وأنشطة وبرامج الجامعة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في مجال المراجعة الداخلية، تهدف إلى تعزيز التعاون، والتنسيق بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ، وتقويم ومراجعة الإنجازات والتطوير، إضافة إلى كون المذكرة تعد نواة لعقد مذكرات مستقبلية بين وحدات المراجعة الداخلية بالمنطقة.
فيما أكد مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي سعي الهيئة لتحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء ومتابعة المشروعات بمحافظات القطاع الجبيلي وتنفيذ الخدمات التنموية والتطويرية في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة وكافة مناطق وطننا العزيز.
حضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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