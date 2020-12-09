احدث الأخبار

مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع
منوعات
 نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة
منوعات
 صم الشرقية يستضيف أندية الصم في المملكة.
منوعات
 أمير تبوك يطلع على التقرير الأحصائي لقوات الأمن والحماية
منوعات
 الرسوم الصخرية للأسود في جبال القصيم تجذب علماء الآثار
أبرز المواد
 حكم جديد.. براءة 13 متهما في قضية «رافعة الحرم»..
منوعات
 وزير التعليم يكشف أسباب ارتفاع نتائج المملكة في اختبارات التيمز 2019
منوعات
 «مايكروسوفت» تعتزم إطلاق خاصية جديدة لإصلاح مشكلات «ويندوز10»
منوعات
 دراسة يابانية تحذر: دروع الوجه لا تحمي من كورونا
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يدشن عدداً من مشاريع مبادرات وزارة النقل بقيمة تجاوزت 85 مليون ريال
أبرز المواد
 وفاة أمين دابو لاعب الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق بعد معاناة مع المرض
منوعات
مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع

مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع

منوعات
نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة

منوعات
صم الشرقية يستضيف أندية الصم في المملكة.

صم الشرقية يستضيف أندية الصم في المملكة.

منوعات
أمير تبوك يطلع على التقرير الأحصائي لقوات الأمن والحماية

أمير تبوك يطلع على التقرير الأحصائي لقوات الأمن والحماية

منوعات

نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=929040
المناطق_الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس احمد بن علي الغامدي.
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله- لقطاع النقل والطرق، وأهميته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مشدداً على أهمية تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة، وبجداولها الزمنية المحددة، والاستجابة الفورية لبلاغات الصيانة، لاسيما المؤثرة منها على السلامة العامة وحركة السير، والعمل بشكلٍ تكاملي مع مختلف الجهات لضمان سير العمل وفق المخطط له، والحرص على المتابعة الميدانية والوقوف بشكلٍ مستمر على مواقع المشاريع، وتذليل العقبات التي تعترضها، والاهتمام بمعايير السلامة واللوحات الإرشادية.واطلع سموه على عرض لعدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها بالمنطقة ومنها مشروع تحسين تقاطع طريق الظهران بقيق مع طريق أبو حدرية والذي يهدف لتحسين التقاطع بشكل جذري وذلك بعمل تصميم لتقاطع بدون توقف مع تنفيذ (٦) جسور لضمان انسيابية الحركة، كما أطلع سموه على مستجدات تنفيذ الطريق الإقليمي والذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمناطق الحدودية ضمن عدد من المشاريع ، والأثر المتوقع للمشروع في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج حاضرة الدمام.
من جهته قدم مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه “حفظهما الله” على حرصهم واهتمامهم ودعمهم المتواصل للفرع مؤكدا أن الفرع يتابع بشكل متواصل سير العمل بالمشاريع، بالتنسيق مع مختلف الجهات، ويجد الدعم غير المحدود من لدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتذليل الصعوبات.

روابط ذات صلة

مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع

مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للتطوع
صم الشرقية يستضيف أندية الصم في المملكة.

صم الشرقية يستضيف أندية الصم في المملكة.
أمير تبوك يطلع على التقرير الأحصائي لقوات الأمن والحماية

أمير تبوك يطلع على التقرير الأحصائي لقوات الأمن والحماية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*