نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس احمد بن علي الغامدي.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله- لقطاع النقل والطرق، وأهميته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مشدداً على أهمية تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة، وبجداولها الزمنية المحددة، والاستجابة الفورية لبلاغات الصيانة، لاسيما المؤثرة منها على السلامة العامة وحركة السير، والعمل بشكلٍ تكاملي مع مختلف الجهات لضمان سير العمل وفق المخطط له، والحرص على المتابعة الميدانية والوقوف بشكلٍ مستمر على مواقع المشاريع، وتذليل العقبات التي تعترضها، والاهتمام بمعايير السلامة واللوحات الإرشادية.واطلع سموه على عرض لعدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها بالمنطقة ومنها مشروع تحسين تقاطع طريق الظهران بقيق مع طريق أبو حدرية والذي يهدف لتحسين التقاطع بشكل جذري وذلك بعمل تصميم لتقاطع بدون توقف مع تنفيذ (٦) جسور لضمان انسيابية الحركة، كما أطلع سموه على مستجدات تنفيذ الطريق الإقليمي والذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمناطق الحدودية ضمن عدد من المشاريع ، والأثر المتوقع للمشروع في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج حاضرة الدمام.

من جهته قدم مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه “حفظهما الله” على حرصهم واهتمامهم ودعمهم المتواصل للفرع مؤكدا أن الفرع يتابع بشكل متواصل سير العمل بالمشاريع، بالتنسيق مع مختلف الجهات، ويجد الدعم غير المحدود من لدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتذليل الصعوبات.