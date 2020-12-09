أمانة الاحساء .. متابعة متواصلة لتطبيق اشتراطات ” المساكن الجماعية ” والجزاءات مطلع 2021

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أكدت أمانة الاحساء ممثلة في وحدة متابعة إسكان العمالة على مواصلة جهودها ضمن اعمال اللجنة الفرعية للرقابة على مساكن العمالة الأجنبية في الحاضرة لمتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات ” السكن الجماعي للافراد ” والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة انفاذاً للاوامر السامية الصادرة في هذا الشأن.

في حين دعا المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل ملاّك العقارات والمباني السكنية والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص الى ضرورة المبادرة بإصدار التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية الكترونياً عبر منصة بلدي وذلك قبل البدء بتطبيق الجزاءات المُقرّة في 1يناير 2021م ، مشيراً الى ان الاشتراطات المستحدثة لـ ( الإسكان الجماعي للافراد ) تهدف الى تنظیم قطاع المساكن الجماعیة للأفراد والقضاء على العشوائية وتحفیز القطاع الخاص وملاك العقار لإنشاء مساكن عمالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم ، انطلاقاً من سعي وزارة الشؤون البلدیة والقرویة الى تحقیق تنمیة حضریة مستدامة ومتوازنة وتحسین مستوى جودة الحیاة في مدن ومناطق المملكة.

وأضاف بووشل .. وحدة إدارة متابعة إسكان العمالة في الأمانة برئاسة م.حسين الحجي، ومنذ اطلاق مهامها قبل 6 أشهر وقفت على 367 مسكناً للعمالة للتأكيد على تطبيقها للأنظمة ، كما عملت على معالجة واغلاق 270 بلاغاً عبر مركز البلاغات والطوارئ الموحد (٩٤٠)، إضافةً إلى تحرير عدد من المخالفات بحق المنشآت المخالفة.