وكيل إمارة منطقة جازان يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

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استقبل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بمكتبه في الإمارة اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة السيد نيل كرومبتون ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين.

ونوه وكيل إمارة جازان الدكتور الصقر ؛ بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام ودعم لكافة المشاريع التنموية بمنطقة جازان وذلك بمتابعة وحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

من جهته أشاد السفير البريطانى نيل كرومبتون بما تمتلكه المملكة والمنطقة من مقومات اقتصادية وتجارية وحضارية وما حققته من تطور ونماء في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

حضر الاستقبال وكيل الامارة للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحي البناوي.