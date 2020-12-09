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أمين الشرقية يوقع عقود استثمارية لمشاريع خدمية بأكثر من 51 مليون ريال

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أمين الشرقية يوقع عقود استثمارية لمشاريع خدمية بأكثر من 51 مليون ريال

أمين الشرقية يوقع عقود استثمارية لمشاريع خدمية بأكثر من 51 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=929044
المناطق_الدمام

وقّع معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأربعاء 23/4/1442هـ بمقر الأمانة، عدد من عقود المشاريع الاستثمارية في مدن ومحافظات المنطقة، بأكثر من 51 مليون ريالمع عدد من المستثمرين.

تضمّنت المشاريع الجاري تنفيذها – بمشيئة الله – مدارس عالمية في حي النور بالدمام، ومحطة الوقود بضاحية الملك فهد بالدمام، وسكن للعمال في غرب الدمام.

وعقب توقيع الاتفاقيات أكّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على أن الأمانة تحرص على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة وإثراء الخريطة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستثمارية مع رجال أعمال المنطقة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بعدد من الفرص والمساحات متنوعة الأنشطة، حسب خطة الأمانة الاستثمارية والتي تشمل الأنشطة التجارية والخدمية والمجتمعية.

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