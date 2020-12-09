شراكة استرتيجية تجمع “بي بي سي” (BPC) و Interpaymea لتعزيز الحضور في السوق السعودي تمشيا مع رؤية المملكة 2030

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أعلنت شركة “بي بي سي” (BPC)،المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية دخولها السوق السعودي بهدف ترسيخ حضورها في المنطقة. في إطار اتفاقية تحالف استراتيجي مع شركة Interpaymea. بالاضافة الى ترشيح خالد محرم لشغل منصب العضوالمنتدب في الشركة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي،

ويأتي دخول شركة “بي بي سي” (BPC)إلى المملكة العربية السعودية تمشيا مع رؤيةالمملكة 2030 لتطوير وتنويع الخدمات الرقمية بهدف تحسين تبني التكنولوجيا الرقمية وتحفيز النموالاقتصادي. وقد دخل البرنامج مرحلته الثالثة التي تشمل خدمات الرعاية الصحية الرقمية والتعليم الرقمي والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية.

وتقدم شركة “بي بي سي” (BPC) إلى المملكة حل “سمارت فيستا” (SmartVista)،وهي منصة فاعلة وذات إمكانات مستقبلية واعدة، كما أنها مستخدمة من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، بما فيها بنك “اتش اس بي سي” وبنك “آي ان جي” وبنك عمان العربي وبنك قطرالوطني و”سبيربنك”و”تايم بنك”جنوب أفريقيا.

وقد تم تصميم المنصة لدعم بيئة الخدمات المصغّرة، ومن الممكن استخدامها كمنصة قائمة بذاتهاأوكحزمة متكاملة لتقديم حلول الخدماتا لمصرفية والدفع. وتشمل المنصة أيضاً حلول إدارةا لقنوات والخدمات المصرفية الرقمية ومركز واجهة برمجة التطبيقات وبوابات الدفع وحلول معالجة عمليات الدفع لدى التجاروالمحافظ الإلكترونية وإدارةالبطاقات ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر وحلول إصدار التذاكرالرقمية والأسواق.

وستشكّل المملكة العربية السعودية بالنسبة لشركة “بي بي سي”(BPC) مركزاً مهماً ومحورياً لمزاولة أنشطتها في الشرق الأوسط. وقد تمكنت شركة “بي بي سي” (BPC) من إرساء حضورها وتواجدها في المملكة من خلال شراكتها الإستراتيجية مع شركة Interpaymea. حيث تعتبر شركة Interpaymea، المزود الرائد في تقديم حلول البطاقات والدفع في المملكةالعربيةالسعودية وتمتلك خبرة في هذا المجال تمتد لسنوات اكتسبتها من خلال خدمةالمؤسساتا لمالية وموردي خدمات الدفع. وستقوم Interpaymea بتمثيل شركة “بي بي سي” (BPC) تجارياً في المملكة،بالإضافةإلى تقديم خدمات التوصيل والدعم المحلية إلى العديد من العملاء على مدارالساعة.

وأوضح بدر يالكاظم – مؤسس شركة Interpaymea، أن دخول شركة “بي بي سي”(BPC)إلى المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب، حيث أنه يتزامن مع انشغال المملكة في تسريع وتيرة برنامج التحول الرقمي. فنحن نرى في مؤسساتنا على أنها مكملة لبعضها البعض، فعلى سبيل المثال، تتيح شركةInterpaymeaثروة من المعرفة والخدمات المحلية في حين أن شركة “بي بي سي”(BPC) تقدم أحدث الحلول المصرفية والتجارية والخدمات المتنقلة،والتي تشهد حالياً طلباً كبيراً ومتزايداً في المملكة “.

وعلقالعقاد،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةInterpaymea بالقول، “تشترك كل من شركتي “بي بي سي”(BPC)وInterpaymeaمعاً في الرؤية ذاتها تجاه مستقبل الدفع مع التركيز بشكل أكبر على الاستجابة بدقة لسلوكيات العملاء دائمة التغير فيما يتعلق بإنجاز معاملاتهم المصرفية والتسوق والتنقل والدفع في المتجرومن خلال التطبيق وعبرالإنترنت. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستجذب اهتمام المؤسسات المالية التي تتطلع إلى تحقيق التميزولعب دور رائدفي أسواق الخدمات المصرفية والتجارة والخدمات المتنقلة المتغيرة باستمرار في المملكة “.

وعلق خالدمحرم – العضوالمنتدب لشركة “بي بي سي” (BPC)في دول مجلس التعاون الخليجي بالقول، “من دواعي فخري الانضمام إلى شركة “بي بي سي”(BPC) فيهذه المبادرة الجديدة التي تأتي في هذا الوقت المناسب. إنني معجب بالنمو المتسارع الذي تحققه الشركة وأتطلع إلى المساهمة في توسيع نطاق تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي،وهي السوق التي عملت فيها لأكثر من 20 عامًا. ومن الرائع حقاً أن نشهد هذا التطور الملفت للسوق سواء في مجال تقديم خدمات الدفع من دون تلامس أو عبرالإنترنت. وأود التنويه بأن شركة “بي بي سي” (BPC) تأتي في الصدارة من حيث الابتكارفي هذه المجالات “.

وعلق أنجيلو بيرتيني – نائب الرئيس الأول،العضوالمنتدب لشركة “بي بي سي”(BPC) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقول، “إنني فخوربأن أشهد شركة “بي بي سي” (BPC) وهي ترسي أول حضور لها فيا لسوق السعودية من خلال هذه الشراكة والتعيين الاستراتيجيين. ويأتي هذا الإعلان ترجمة لرؤيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق تواجدنا الإقليمي. وتشهد منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص زخماً كبيراً في الابتكار، لاسيما في مجال حلول التجارة والخدمات المصرفية والخدمات المتنقلة وتجارب الدفع الجديدة –وهي تشكل مجالات التخصص الرئيسي لشركة “بي بي سي” (BPC). إن شراكتنا مع Interpaymeaمن شأنها أن تتيح لنا تعزيزقدراتنا في المملكة، ونحن في الواقع لانرى ما هو أفضل من شراكتنا مع Interpaymea. كما أننا نتطلعإلىإصدارإعلانات إيجابية قريبًا “.

يشار إلى أن شركة”بي بي سي” (BPC)، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، قد تأسست في عام 1996، وما لبثت أن حققت نمواً متسارعاً ونجاحاً مثبتاً لتتمكّن اليوم من تقديم خدماتها إلى 280 مؤسسة مالية حول العالم. كما استطاعت الشركة السويسرية أن تنمو بذكاء بالتناغم مع التغير المستمر للأسواق، حيث تتعاون عن كثب مع البنوك المركزية وأنظمة ربط محولات الدفع الوطنية (NPSS)، في حين أنها تواصل في الوقت ذاته توسعها في الابتكار لتقدم حلولاً رقمية في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة،

وقد أضافت مؤخراً إلى حزمة منتجاتها حل الدفع الخاص بالأجهزة المتنقلة والمدينة الذكية، وهوقطاع يحقق حالياً تطوراً متسارعاً في مجال تحوله الرقمي. ومن دواعي فخر الشركة اليوم أن تشارك خبرتها الرئيسية في ممارسةالأعمالالمصرفيةوالمدفوعاتعلى النطاق المحلي إلى جانب رؤاها التي لا تقدر بثمن والتي اكتسبتها الشركة من خلال تقديم خدماتها إلى المؤسسات في أكثرمن 90 دولة، بهدف توفير تجربة عملاء غير مسبوقة في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة والخدمات المتنقلة.