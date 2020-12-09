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الأمير تركي بن طلال يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة

الأمير تركي بن طلال يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=929072
المناطق_عسير

التقى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة بمعالي محافظ هيئة عقارات الدولة أ. إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة حاليًا، وذلك بمكتب سموه بمقر الإمارة.
حيث استمع سموه لشرح مفصل من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي والإقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.
كما أطلع الأمير تركي بن طلال على الخطط المستقبلية لعمل الهيئة في منطقة عسير ، وخطط عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، فيما تم تقديم شرح لفريق الهيئة عن غرفة معالجة ظاهرة التعديات التي تم تشكيلها مؤخرًا بالإمارة وأهدافها وبعض منجزاتها التوعوية وماتم استعادته من الأراضي خلال عمل الغرفة.
وأكد أمير منطقة عسير خلال اللقاء على عزم إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير، وبالتكامل مع الجهات الأخرى على تنفيذ خطة محكمة لحل مشاكل المستثمرين الراغبين في تقديم مشاريع استثمارية بالمنطقة وتذليل كافة العقبات والصعوبات,بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويضمن عدم التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة مستقبلًا، منوهًا بتعاون الهيئة ودورها الكبير في حماية ورفع الكفاءة الإنتاجية لعقارات الدولة .

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