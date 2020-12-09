احدث الأخبار

أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا
الرياضة
 الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان
أبرز المواد
 “مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
منطقة القصيم
 وزير التعليم يعلن عزم الوزارة على تطوير الخطط الدراسية والوزن النسبي للمواد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة
منطقة القصيم
 “الصحة” تحذر من “الليشمانيا” وتوضح طرق انتقاله وحقيقة انتشارها في الثمامة
أبرز المواد
 “المواصفات السعودية” تُطبق الإلزام بتسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في “سابر” قريبا
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة
أبرز المواد
 شراكة استراتيجية تجمع (BPC) و Interpaymea لتعزيز الحضور في السوق السعودي تمشيا مع رؤية المملكة 2030
الاقتصاد
 أمين الشرقية يوقع عقود استثمارية لمشاريع خدمية بأكثر من 51 مليون ريال
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة جازان يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا

أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا

الرياضة
الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان

الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان

أبرز المواد
“مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر

“مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر

أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

منطقة القصيم

“الصحة” تحذر من “الليشمانيا” وتوضح طرق انتقاله وحقيقة انتشارها في الثمامة

“الصحة” تحذر من “الليشمانيا” وتوضح طرق انتقاله وحقيقة انتشارها في الثمامة
http://almnatiq.net/?p=929077
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن «الليشمانيا» هي عدوى طفيلية يكثر انتشارها في المناطق الريفية.

وعبر حسابها الرسمي، قالت الوزارة، إن «الليشمانيا» هي عدوى طفيلية، تنتقل عبر لدغات «ذباب الرمل» المصاب بالطفيلي، موضحة أن «هناك أشكالًا مختلفة للشيمانيا، لكن النوعين الجلدي والحشوي الأكثر شيوعًا»، مؤكدة أنه «لا توجد لقاحات لمنع العدوى، ولكن هناك إرشادات وطرق لمنع الإصابة به».

ولفتت الوزارة، إلى أن «هذا الذباب ينشط في ساعات المساء، والشفق، والليل، أي من غروب الشمس حتى الفجر، كما أنه يكون أكثر انتشارًا في المناطق الريفية».

ونفت وزارة الصحة ما تردد حول انتشار هذا المرض في الثمامة في منطقة الرياض، مؤكدة أنها تلقت شكوى وتم تكليف فريق بحث وتقصٍ قام بفحص العديد من الحالات على مدى الأسبوعين الماضيين ولم يثبت وجود أية حالة ولله الحمد.

وكشفت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع وزارة البيئة وأمانة الرياض أنه تم تنفيذ عمليات الترصد حيث تم تنفيذ علميات رش المبيدات لمنع وصولها، مشيرة إلى أن ذبابة الرمل لا تكاد ترى بالعين المجردة ويمكن القضاء عليها بأي نوع من أنواع المبيدات.

وأفادت الوزارة، بأن النوع الجلدي من الليشمانيا يسبب تقرحات الجلد، بينما يؤثر «الحشوي» في الأعضاء الداخلية، مثل «الطحال، والكبد، ونخاع العظام». أما الفئات الأكثر عرضة للإصابة فأولئك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الاستوائية، وشبة الاستوائية، وجنوب أوروبا؛ حيث ينتشر بها المرض.

وبشأن الأعراض، فإن «الليشمانيا الجلدية» قد لا تظهر لها أعراض، أو علامات عند بعض المصابين بها، ولكن قد يعاني بعضهم قرحة واحدة، أو أكثر على البشرة.

أما أعراض «الليشمانيا الحشوية» فإنها تتمثل في «ارتفاع درجة حرارة الجسم ـ فقدان الوزن ـ ـ تضخم الطحال، والكبد ـ نقص في عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء ـ نقص في عدد الصفائح الدموية».

روابط ذات صلة

الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان

الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان
“مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر

“مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر
وزير التعليم يعلن عزم الوزارة على تطوير الخطط الدراسية والوزن النسبي للمواد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وزير التعليم يعلن عزم الوزارة على تطوير الخطط الدراسية والوزن النسبي للمواد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*