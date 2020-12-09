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أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

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أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=929092
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز ‏‏الدكتور فهد بن عبدالله السماري ‏والوفد المرافق له .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالدكتور السماري ومرافقيه، منوهاً سموه بالجهود التي تبذلها دارة الملك عبدالعزيز لحفظ تاريخ المملكة.
من جانبه استعرض أمين دارة الملك عبدالعزيز أبرز الأعمال والجهود التي تقوم بها الدارة والبرامج والمناشط الأدبية والثقافية، منوهاً بجهود سمو أمير القصيم ودعمه لكل ما من شأنه حفظ تاريخ المنطقة والأعمال الأدبية والثقافية.

‏كما ناقش اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالثقافة والأدب.

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