احدث الأخبار

أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا
الرياضة
 الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان
أبرز المواد
 “مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
منطقة القصيم
 وزير التعليم يعلن عزم الوزارة على تطوير الخطط الدراسية والوزن النسبي للمواد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة
منطقة القصيم
 “الصحة” تحذر من “الليشمانيا” وتوضح طرق انتقاله وحقيقة انتشارها في الثمامة
أبرز المواد
 “المواصفات السعودية” تُطبق الإلزام بتسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في “سابر” قريبا
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يلتقي محافظ هيئة عقارات الدولة
أبرز المواد
 شراكة استراتيجية تجمع (BPC) و Interpaymea لتعزيز الحضور في السوق السعودي تمشيا مع رؤية المملكة 2030
الاقتصاد
 أمين الشرقية يوقع عقود استثمارية لمشاريع خدمية بأكثر من 51 مليون ريال
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة جازان يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا

أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا

الرياضة
الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان

الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لرئيس لبنان

أبرز المواد
“مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر

“مشروب ذهبي” يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر

أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

منطقة القصيم

أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا

أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا
http://almnatiq.net/?p=929101

يعطي أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي نيسان الدولي 2020م، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز غدا (الخميس) شارة انطلاق “باها” حائل تويوتا الدولي 2020م الذي يمثل الجولة الرابعة والخامسة من “فيا” كأس العالم “باها” من مقر متنزه «المغواة» للاحتفالات، وبحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد سلطان الفيصل، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، بمشاركة 142 متسابقاً على 89 مركبة وشاحنة واحدة و27 درّاجة نارية و 26 رُباعية “كوادز” .

وستُقام الجولة الرابعة من الكأس العالمية في الفترة الممتدة ما بين 10-12 ديسمبر الحالي، والجولة الخامسة والاخيرة من المنافسات 14-16 ديسمبر، وسيتنافس السائقين في رالي حائل تويوتا الدولي 2020 على مرحلتين خاصَّتين، الأولى طولها 251.81 كيلومتر تبدأ من الرفيدة يوم الجُمعة، 11 ديسمبر، وسينطلق أول المُشاركين في الساعة 08:58 صباحًا من منطقة قريبة من مدينة جُبَّة التاريخية، التي تبعد عن مدينة حائل 90 كيلومترا، ويمتد مسار الرالي عبر صحراء النفود الكبير باتجاه الشمال الغربي من مدينة حائل، وينتهي عند الطريق السريع 65 كم الذي يُعتبر الطريق ” السريع ” الرئيسي الرابط ما بين الرياض والحُدود الأردنية شمالًا، وستكون هنالك نُقطة مُراقبة بعد 165.77 كيلومتر داخل المرحلة.

وتبدأ المرحلة الأخيرة في الساعة 09:00 صباح يوم السبت، قُرب مدينة جُبة وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم تقطع مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قُرب بلدة قناء، وفي هذه المرحلة سيتم وضع نُقطتا مُراقبة الأولى بعد 147.29 كيلومتر، والأخرى بعد 261.46 كيلومتر.

ويُقام رالي حائل تويوتا الدولي 2020 بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبداللـه الفيصل، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارَتَي الرياضة والسياحة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، وصاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل.

ومن أبرز المُشاركين في فئة السيارات – التصنيف الدولي:

السائق والملّاح – السيارة

– فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) – ميني “جون كووبر ووركس رالي”

– ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي”

– بِرنهار تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”

– كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي”

– ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس”

– يزيد بن مُحمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”

– مارتِن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) – فورد “رابتور آر أس كروس كانتري”

– ياكوب “كوبا” برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”

– إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”9- ياسر بن حمد بن سعيدان (السعودية)/ ألِكسي كوزميتش (روسيا) – “أس آر تي سي آر 6 باغي”

أبرز المُشاركين في فئة الدراجات النارية – التصنيف الدولي:

الدرّاج والدرّاجة:

– أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) – ياماها “دبليو آر 450 أف”

– كونراد دابروفسكي (بولندا) – “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا”

– مشعل الغُنيم (السعودية) – “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا”

– فواز طلال التويمي (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف”

– ياسر الخريف (السعودية) – “كاي تي أم – أس أكس أف 450”

أبرز المُشاركين في فئة الدراجات النارية الرُباعية “كوادز” – التصنيف الدولي:

الدرّاج والدرّاجة:

– راكان الحبابي (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450”

– عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها “700”

– رياض الشمري (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450”

– سُفيان الشمَّري (السعودية) – هوندا “450”

– سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها “رابتور”

المُشارك في فئة الشاحنات – التصنيف الدولي:

السائق والملّاح والميكانيكي المُساعد – الشاحنة

– إيراهيم المُهنّا (السعودية)/ أُسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس “يونيموغ”

أبرز المُشاركين في فئة السيارات – التصنيف الوطني:

السائق والملّاح – السيارة

– المشنا المشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسّان

– مُنيف الشمري (السعودية)/ عبدالسلام النمش (السعودية) – نيسّان “باترول”

– سامي الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشمري (السعودية) – نيسّان

– فارس المُشنا (السعودية)/ موسى جيهيريان (الأردن) – نيسّان “باترول”

– عارف الشمري (السعودية)/ خالد عمّاش الشمري (السعودية) – نيسّان

– خلف الجوعان (السعودية)/ خالد البكر (السعودية)- نيسان

روابط ذات صلة

تركي السهلي يكشف سر تنازل حمدالله عن شارة القيادة لصالح مايكون

تركي السهلي يكشف سر تنازل حمدالله عن شارة القيادة لصالح مايكون
دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم

دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم
لجنة التحكيم بصدد تجميد الحكم فيصل البلوي بعد أخطاء الرائد والهلال

لجنة التحكيم بصدد تجميد الحكم فيصل البلوي بعد أخطاء الرائد والهلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*