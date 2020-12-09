أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠ غدا

يعطي أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي نيسان الدولي 2020م، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز غدا (الخميس) شارة انطلاق “باها” حائل تويوتا الدولي 2020م الذي يمثل الجولة الرابعة والخامسة من “فيا” كأس العالم “باها” من مقر متنزه «المغواة» للاحتفالات، وبحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد سلطان الفيصل، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، بمشاركة 142 متسابقاً على 89 مركبة وشاحنة واحدة و27 درّاجة نارية و 26 رُباعية “كوادز” .

وستُقام الجولة الرابعة من الكأس العالمية في الفترة الممتدة ما بين 10-12 ديسمبر الحالي، والجولة الخامسة والاخيرة من المنافسات 14-16 ديسمبر، وسيتنافس السائقين في رالي حائل تويوتا الدولي 2020 على مرحلتين خاصَّتين، الأولى طولها 251.81 كيلومتر تبدأ من الرفيدة يوم الجُمعة، 11 ديسمبر، وسينطلق أول المُشاركين في الساعة 08:58 صباحًا من منطقة قريبة من مدينة جُبَّة التاريخية، التي تبعد عن مدينة حائل 90 كيلومترا، ويمتد مسار الرالي عبر صحراء النفود الكبير باتجاه الشمال الغربي من مدينة حائل، وينتهي عند الطريق السريع 65 كم الذي يُعتبر الطريق ” السريع ” الرئيسي الرابط ما بين الرياض والحُدود الأردنية شمالًا، وستكون هنالك نُقطة مُراقبة بعد 165.77 كيلومتر داخل المرحلة.

وتبدأ المرحلة الأخيرة في الساعة 09:00 صباح يوم السبت، قُرب مدينة جُبة وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم تقطع مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قُرب بلدة قناء، وفي هذه المرحلة سيتم وضع نُقطتا مُراقبة الأولى بعد 147.29 كيلومتر، والأخرى بعد 261.46 كيلومتر.

ويُقام رالي حائل تويوتا الدولي 2020 بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبداللـه الفيصل، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارَتَي الرياضة والسياحة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، وصاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل.

ومن أبرز المُشاركين في فئة السيارات – التصنيف الدولي:

السائق والملّاح – السيارة

– فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) – ميني “جون كووبر ووركس رالي”

– ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي”

– بِرنهار تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”

– كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي”

– ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس”

– يزيد بن مُحمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”

– مارتِن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) – فورد “رابتور آر أس كروس كانتري”

– ياكوب “كوبا” برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”

– إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”9- ياسر بن حمد بن سعيدان (السعودية)/ ألِكسي كوزميتش (روسيا) – “أس آر تي سي آر 6 باغي”

أبرز المُشاركين في فئة الدراجات النارية – التصنيف الدولي:

الدرّاج والدرّاجة:

– أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) – ياماها “دبليو آر 450 أف”

– كونراد دابروفسكي (بولندا) – “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا”

– مشعل الغُنيم (السعودية) – “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا”

– فواز طلال التويمي (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف”

– ياسر الخريف (السعودية) – “كاي تي أم – أس أكس أف 450”

أبرز المُشاركين في فئة الدراجات النارية الرُباعية “كوادز” – التصنيف الدولي:

الدرّاج والدرّاجة:

– راكان الحبابي (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450”

– عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها “700”

– رياض الشمري (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450”

– سُفيان الشمَّري (السعودية) – هوندا “450”

– سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها “رابتور”

المُشارك في فئة الشاحنات – التصنيف الدولي:

السائق والملّاح والميكانيكي المُساعد – الشاحنة

– إيراهيم المُهنّا (السعودية)/ أُسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس “يونيموغ”

أبرز المُشاركين في فئة السيارات – التصنيف الوطني:

السائق والملّاح – السيارة

– المشنا المشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسّان

– مُنيف الشمري (السعودية)/ عبدالسلام النمش (السعودية) – نيسّان “باترول”

– سامي الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشمري (السعودية) – نيسّان

– فارس المُشنا (السعودية)/ موسى جيهيريان (الأردن) – نيسّان “باترول”

– عارف الشمري (السعودية)/ خالد عمّاش الشمري (السعودية) – نيسّان

– خلف الجوعان (السعودية)/ خالد البكر (السعودية)- نيسان