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محافظ بيشة يكرّم 60 مشاركا من رجال وسيدات الأعمال في أزمة كورونا

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شرطة المدينة: القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل

شرطة المدينة: القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل
http://almnatiq.net/?p=929106
المناطق - الرياض

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على أربعة مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من عمليات النشل في أماكن الازدحام، بالإضافة لعمليتي سرقة من المنازل، وقدرت الأموال التي استولوا عليها من ذلك بحوالي (272.250) ريالاً، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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