أمير الجوف يطلق مبادرة متكاتفون الأولى على مستوى المملكة تحت مظلة مكافحة المخدرات

المناطق - الجوف

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم مبادرة فريق متكاتفون التطوعي ، التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة ، الذي وجه سموه بتأسيسه بالتعاون مع جمعية أصدقاء العمل التطوعي يمناكم لتكون أول مبادرة على مستوى المملكة تعنى بتوعية المجتمع من إضرار المخدرات والاهتمام بأسر المتضررين منها .

وقال سمو أمير منطقة الجوف : إن الجهات الأمنية قائمة بدورها على أكمل وجه للحفاظ على أبناء المملكة والمنطقة بشكل خاص وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة التي تستُهدِفَ شبابنا، إلا أننا رغبنا من هذه المبادرة التأكيد على الدور الاجتماعي التكاملي لحماية أفراد أسر من وقعوا ضحيتها .

وأعرب سموه عن تطلعه للدور الفاعل لأعضاء الفريق في الجانب التوعوي والعمل على تقديم الرعاية لأسر المتضررين .

واطلع سمو الأمير فيصل بن نواف على رؤية ورسالة الفريق وأهدافه التي تسعى لتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد المجتمع من آفة المخدرات وأضرارها.

من جانبه أوضح مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني أن الفريق يضم متطوعين من أبناء وبنات المنطقة، مشيرًا إلى الدور التوعي والإنساني الذي يقوم به جهاز المكافحة إلى جانب جهوده في عمليات الضبط والتهريب.