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أمانة محافظة حفرالباطن تواصل تنظيف الطرق ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة

أمانة محافظة حفرالباطن تواصل تنظيف الطرق ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة

المنطقة الشرقية
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أمانة محافظة حفرالباطن تواصل تنظيف الطرق ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة

أمانة محافظة حفرالباطن تواصل تنظيف الطرق ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=929118

واصلت أمانة محافظة حفرالباطن ممثلة بفرق الصيانة الميدانية التابعة لها وبشكل مكثف تنظيف وفتح الطرق وإزالة الأتربة التي جرفتها الأمطار والسيول إلى قارعة الطريق ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.
ووقف أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف العتيبي على أعمال الاحتواء والمعالجة الجارية، وتنظيف الطرق وإزالة الأتربة والرمال التي جرفتها الأمطار كما اطلع على جهود البلديات الفرعية لمعالجة آثار الأمطار الأخيرة التي هطلت بغزارة، مشدداً على ضرورة التفاعل السريع مع كافة البلاغات الواردة ومعالجتها للتيسير على المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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