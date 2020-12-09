محافظ بيشة يكرّم 60 مشاركا من رجال وسيدات الأعمال في أزمة كورونا

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رعى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة الحفل الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة لتكريم رجال وسيدات وشباب الأعمال المشاركين خلال أزمة كورونا، والاطلاع على المراحل التي تم تنفيذها في مشروع برج الغرفة .

واشتمل الحفل على كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة بيشة علي الصعيري استعرض خلالها الخطة الاستراتيجية التي انطلق بها أعضاء مجلس الإدارة كان أهمها تحقق تنفيذ مشروع برج الغرفة، إضافة إلى البرامج التدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل، مشيدا بما قدمه رجال وسيدات الأعمال من مبادرات خلال أزمة كورونا، رافعا الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير- حفظهم الله- على رعايتهم ودعمهم لجميع أجهزة الدولة خلال جائحة فيروس كورونا، ثم اطلع الجميع على عرض مرئي لمراحل بناء مشروع برج غرفة بيشة .

بعد ذلك ألقى محافظ بيشة كلمة ثمَّن فيها وقفة رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة وما قدَّموه من بذل وعطاء من خلال دعم العديد من المبادرات والأعمال خلال أزمة كورونا.

وأكد بأن هذه الخطوات غير مستغربة على أبناء هذا الوطن الغالي الأوفياء، الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء، ودعماً لجهود حكومة المملكة في كافة المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم للمسؤولية المجتمعية، مشيدا بالمراحل التي نُفذت في برج غرفة بيشة مقدما الشكر لمجلس إدارة الغرفة وكل من كان خلف هذا المشروع .

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ بيشة 60 من رجال وسيدات وشباب الأعمال المشاركين في دعم المبادرات المجتمعية في أزمة كورونا، ثم تجول الجميع داخل برج الغرفة .