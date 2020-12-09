وكيل إمارة جازان يرعى ختام برنامج ” أنامل العطاء التطوعي ” ..

المناطق - فضه عطيف

اختتمت جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان اليوم ، فعاليات برنامج “أنامل العطاء التطوعي ” ، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية في جازان .

وفي بداية الحفل القى رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن يحيى حمزي كلمة أوضح فيها ، أن البرنامج جاء بهدف تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بدور المتطوع في تنمية المجتمع .

وتابع الحضور عرضًا عن المبادرات التي شملت مشاركة 12 فريقًا تطوعيًا في البرنامج ، حيث ضمت الفرق التطوعية أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، وذلك ضمن خطة الجمعية لخدمة فئة الشباب والفتيات من خلال فتح قنوات عديدة في مجال التطوع لما له من عائد تنموي على الوطن، وسعيًا من الجمعية لتأسيس فرق تطوعية تساهم في ابتكار حلول نوعية للمشكلات المجتمعية بأسلوب تنافسي، ضمن سعي الجمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030 .

وجرى خلال الحفل تكريم المبادرات المتميزة وتكريم الداعمين للبرنامج ، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي .

