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اختتام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز بتتويج أجمل 6 صقور

اختتام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز بتتويج أجمل 6 صقور

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اختتام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز بتتويج أجمل 6 صقور

اختتام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز بتتويج أجمل 6 صقور
http://almnatiq.net/?p=929153
المناطق - واس

اختتمت مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور فعالياتها اليوم ، بتتويج 6 صقور فائزة، في الشوطين الأخيرين للمسابقة المخصصة لاختيار أجمل الصقور في فئاتها، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وكانت المزاين قد انطلقت أول أمس، وأقام المهرجان على مدى الأيام الثلاثة الماضية سبعة أشواط، خصص لها نادي الصقور السعودي جوائز نقدية إجمالية تبلغ 4.2 مليون ريال، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، إذ يحصل المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.
وتخضع الصقور المشاركة لمعايير لجنة التقييم، والتي توزع 100 درجة على 7 عناصر للجمال، وهي: الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الحجم، اللون، الوسرة، وتمنح الصقور صاحبة أعلى تقييم جوائز المسابقة.
وشهد اليوم إقامة شوط لفئة حر أسود/أدهم قرناس، وهو شوط مستحدث يقام للمرة الأولى في المهرجان، فاز بمراكره الثلاثة الأولى الصقار عبدالله خريزان الدوسري، لصقوره سرهيد، بطاش، سمران، والتي حققت الدرجات 95 و 86 و 77 على التوالي.
فيما كان الشوط الثاني لفئة حر قرناس، وفاز بمركزيه الأول والثاني الصقران “عفاس” و”صعب”، لصاحبهما الصقار غانم مدعث الدوسري، وحققا 94 و 85 درجة على التوالي، فيما كان المركز الثالث من نصيب الصقر سلطان، للصقار علي بن هادي العجمي، واستحق 75 درجة في معايير لجنة التقييم.

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