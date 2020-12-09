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التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة

التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة

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التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة

التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة
http://almnatiq.net/?p=929162

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (09 ديسمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.
وأضاف العميد المالكي أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق(ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.
وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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