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شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها

شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها
http://almnatiq.net/?p=929164
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة محافظة المهد من القبض على (4) مقيمين ( من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع)، تورطوا بسرقة (11) مولد كهربائي، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها، وتقدر قيمة المسروقات بحوالي (1,100,000 ) ريال، من أحد المشروعات تحت الإنشاء في المحافظة، ونقلها لمحافظة جدة لبيعها، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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