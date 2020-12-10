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انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين

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انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين

انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين
http://almnatiq.net/?p=929165
المناطق - الرياض

يبدأ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة يوم غدٍ الأشواط النهائية لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، عبر 16 شوطا للمحترفين والملاك، بينها شوطان للمشاركين الدوليين.
وتتنوع الصقور المشاركة بين الشاهين والجير شاهين والجير تبع والحُرّ، وجميعها بين فئتي الفرخ والقرناس.
ويشارك في الأشواط النهائية للمسابقة السبعة الأوائل الفائزين في كل شوط تأهيلي، كما تشهد تلك الأشواط استحداث شوط لصقور الإنتاج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بالإضافة إلى شوط لمنافسة صقاري المستقبل.
وكان نادي الصقور السعودي، منظم المهرجان، قد أعلن عن جوائز بقيمة أكثر 22,7 مليون ريال لمسابقتي “الملواح” و”المزاين”، حيث خصص منها 4,2 ملايين ريال لمسابقة المزاين التي أنهت فعالياتها اليوم، أما بقية الجوائز فَخُصِّصت للفائزين في مسابقة الملواح بكل فئاتها المشاركة.

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