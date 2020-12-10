احدث الأخبار

تقرير أممي يكشف عن تغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئوية
أبرز المواد
 اختتام الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة
أبرز المواد
 غوغل تنهي “معاناة الجميع” داخل المدن
أبرز المواد
 وزارة العدل تستحدث خاصية “التحقق الإلكتروني من الآيبان” لضمان موثوقية وسرعة السداد
أبرز المواد
 اختتام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز بتتويج أجمل 6 صقور
أبرز المواد
 أ ف ب: حصيلة ضحايا النزاع السوري 387 ألف شخص في 9 سنوات
أبرز المواد
 مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يحتفي بيوم الإعاقة العالمي
منطقة تبوك
 الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح سينوفارم للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق مشروعين لدعم الصحة في عدن
أبرز المواد
تقرير أممي يكشف عن تغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئوية

تقرير أممي يكشف عن تغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئوية

أبرز المواد
اختتام الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

اختتام الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أبرز المواد
انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين

انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين

أبرز المواد
شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها

شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها

أبرز المواد

تقرير أممي يكشف عن تغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئوية

تقرير أممي يكشف عن تغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئوية
http://almnatiq.net/?p=929166
المناطق - الرياض

كشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن أنه على الرغم من الانخفاض القليل الذي حدث في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إلا أن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بما يزيد عن 3 درجات مئوية هذا القرن، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، بما يتجاوز أهداف اتفاق باريس للمناخ.
جاء ذلك في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2020، الصادر اليوم، عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار التقرير إلى أن العمل المناخي السريع والقوي يمكنه أن يغير مسار الارتفاع في درجة الحرارة، للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى استثمارات عاجلة في مجال العمل المناخي كجزء من خطط التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بهدف تقريب العالم من تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في كبح ارتفاع درجة الحرارة لكي لا يتعدى درجتين مئويتين.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، أن التعافي من الجائحة يمكن أن يوقف قدرا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويبطئ تغير المناخ، حاثة الحكومات على دعم التعافي الأخضر في المرحلة التالية من التدخلات المالية اللازمة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا ورفع طموحاتها المناخية بشكل كبير في عام 2021.

روابط ذات صلة

اختتام الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

اختتام الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين

انطلاق الأشواط النهائية بمهرجان الصقور بمشاركة السعوديين والدوليين
شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها

شرطة المدينة المنورة: القبض على 4 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*