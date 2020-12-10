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التركي: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سجل تنظيماً استثنائياً

التركي: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سجل تنظيماً استثنائياً

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التركي: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سجل تنظيماً استثنائياً

التركي: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سجل تنظيماً استثنائياً
http://almnatiq.net/?p=929174
المناطق - الرياض

رفع المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة، الدكتور خالد التركي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والمشرف العام على نادي الإبل، على الدعم الذي يلقاه ملاك الإبل والمهتمون بهذا الموروث الوطني.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الثاني للمهرجان، الذي عُقد اليوم: “سجل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حتى اليوم تنظيمًا استثنائيًّا في ظل ظروف جائحة كورونا، وأسهم في نجاح الإجراءات الاحترازية التي تطبقها إدارة المهرجان، وما زال يحرص نادي الإبل على تطبيقها بصرامة دون استثناءات، وبمتابعة وتقييم للوضع بشكل مستمر، ورصد أي تجاوزات تخلّ بالاشتراطات الصحية الوقائية، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، حرصًا على سلامة الجميع من مشاركين وجمهور وزوار وعاملين.

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