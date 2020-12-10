“ساما”: معالجة 173 ألف شكوى في النصف الأول .. تصدرها قطاعا البنوك والتأمين

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كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تلقيه أكثر من 173305 شكاوى مسجلة من عملاء القطاعات المشمولة برقابة البنك المركزي عبر قنوات منصة “ساما تهتم” في النصف الأول من العام الجاري 2020.

وبين “ساما” وفقا لـ”الاقتصادية” أن الشكاوى توزعت بين مختلف القطاعات، حيث استحوذت شكاوى قطاع البنوك والمصارف على الحصة الأكبر بمجموع 134830 شكوى، تليها شكاوى قطاع التأمين بمجموع 20920 شكوى، ثم قطاع التمويل بمجموع 11906 شكاوى. وبلغ معدل إغلاق الشكاوى ما يصل إلى 97 في المائة للشكاوى المسجلة في النصف الأول من عام 2020.

وأكد مواصلة عمله في إطار خدمة وحماية مصالح عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة، إذ يعد ذلك هدفا استراتيجيا يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه عبر حرصه على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على جميع المستويات.

ودعا البنك المركزي السعودي عملاء القطاعات المالية المشمولة برقابته كافة إلى ممارسة حقهم في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في “ساما” من خلال قنوات “ساما تهتم”، وذلك عند عدم معالجة الشكوى من قبل المؤسسة المالية.

ويوفر البنك المركزي السعودي عددا من القنوات التي تتيح للعملاء تقديم الشكاوى بما يضمن معالجتها بعدل وشفافية، وذلك من خلال منصة “ساما تهتم”، التي تتيح تقديم الشكوى عن طريق موقعها على الإنترنت أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، أو الرقم المجاني.