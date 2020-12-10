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عدد اللاجئين والنازحين في العالم يصل إلى مستوى قياسي.. 80 مليونا

عدد اللاجئين والنازحين في العالم يصل إلى مستوى قياسي.. 80 مليونا
http://almnatiq.net/?p=929208
المناطق - الرياض

تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم عتبة الـ 80 مليون شخص في 2020 وهو مستوى قياسي في خضم جائحة كوفيد 19 على ما أفادت الأمم المتحدة اليوم.

وأسف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن يكون العالم وصل إلى “هذا المنعطف القاتم” منبها من أن الوضع سيتفاقم “في حال لم يوقف قادة العالم الحروب”. وأضاف “الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام”. مشددا على أن انتقالات السكان القسرية تضاعفت خلال العقد الأخير.

وفي مطلع السنة بلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا ألى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان 79.5 مليون وتجاوز هذا العدد 80 مليون في منتصف 2020 على ما جاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويضم هذا العدد 45.7 مليون نازح داخليا و 29.6 مليون لاجئ وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلا عن 4.2 ملايين طالب لجوء.

وأوضح بيان المفوضية “النزاعات القائمة والجديدة فضلا عن فيروس كورونا المستجد كان لها تبعات مأسوية على حياتهم في 2020”. ورغم النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في مارس من أجل وقف إطلاق نار على مستوى العالم خلال الجائحة تتواصل النزاعات والاضطهادات على ما تفيد المفوضية.

فتسبب العنف في سوريا والكونغو وموزمبيق والصومال واليمن في عمليات نزوح ولجوء جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية. وسجل هذا الميل أيضا في منطقة الساحل الوسطى في إفريقيا حيث يتعرض المدنيون لعنف وحشي ولا سيما الاغتصاب والتصفيات الجسدية بحسب المفوضية.

وشدد التقرير أيضا على أن بعض الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء كوفيد 19 جعل من الصعب على اللاجئين التمتع بالأمن. وفي خضم الموجة الأولى من الجائحة في أبريل أغلقت 168 دولة حدودها كليا أو جزئيا ولم تستثن 90 دولة طالبي اللجوء من هذه الإجراءات.

ومنذ ذلك الحين وبفضل دعم المفوضية السامية وخبرتها أوجد 111 بلدا حلولا لضمان استمرار العمل بنظام طلبات اللجوء جزئيا أو كليا مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة للجم انتشار الفيروس. ورغم هذه الإجراءات تراجعت طلبات اللجوء بالثلث مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

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