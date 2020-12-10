احدث الأخبار

رئيس «حقوق الإنسان»: نهج المملكة في التعاطي مع «كورونا» إنساني متفرد
أبرز المواد
 قريباً.. صندوق استثماري سعودي مصري
أبرز المواد
 أستراليا تسعى لإجبار “جوجل” و “فيسبوك” على الدفع مقابل المحتوى الإخباري
أبرز المواد
 اليوم.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 فقدان حاسة الشم.. هل يعني أنك مصاب بـ «كوفيد 19» ؟ العلم يجيب
أبرز المواد
 وكالة عقارية تعرض على أنصار ترمب شراء منزل طفولته بـ 3 ملايين دولار لإهدائه له
أبرز المواد
 عدد اللاجئين والنازحين في العالم يصل إلى مستوى قياسي.. 80 مليونا
أبرز المواد
 “واتساب” تضيف خاصية “عربات التسوق” للتبضع عبر التطبيق
أبرز المواد
 الذهب يهوي أكثر من 2% وسط تفاؤل اقتصادي بفضل اللقاحات
أبرز المواد
 ورق موصل للكهرباء .. ابتكار عالمي مذهل
أبرز المواد
 “ساما”: معالجة 173 ألف شكوى في النصف الأول .. تصدرها قطاعا البنوك والتأمين
أبرز المواد
 حشرة تعيش على لسان سمكة.. ما قصة “الصورة الغريبة”؟
أبرز المواد
رئيس «حقوق الإنسان»: نهج المملكة في التعاطي مع «كورونا» إنساني متفرد

رئيس «حقوق الإنسان»: نهج المملكة في التعاطي مع «كورونا» إنساني متفرد

أبرز المواد
قريباً.. صندوق استثماري سعودي مصري

قريباً.. صندوق استثماري سعودي مصري

أبرز المواد
أستراليا تسعى لإجبار “جوجل” و “فيسبوك” على الدفع مقابل المحتوى الإخباري

أستراليا تسعى لإجبار “جوجل” و “فيسبوك” على الدفع مقابل المحتوى الإخباري

أبرز المواد
اليوم.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

اليوم.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد

وكالة عقارية تعرض على أنصار ترمب شراء منزل طفولته بـ 3 ملايين دولار لإهدائه له

وكالة عقارية تعرض على أنصار ترمب شراء منزل طفولته بـ 3 ملايين دولار لإهدائه له
http://almnatiq.net/?p=929209
المناطق - الرياض

يُطرح منزل طفولة دونالد ترمب في نيويورك مجددا للبيع بعدما بيع مرتين منذ 2016، لكن هذه المرة توجهت وكالة عقارية مباشرة إلى محبي الرئيس الأمريكي من خلال دعوتهم للمساهمة في حملة تبرع لجمع ثلاثة ملايين دولار بغية شراء الدارة وإهدائها إلى ترمب.
وتطرح وكالة “باراماونت ريالتي” على موقع “غوفاندمي” للتمويل التشاركي منذ الثلاثاء على أنصار الرئيس المنتهية ولايته مضافرة جهودهم لجمع ثلاثة ملايين دولار، وهو المبلغ المطلوب لشراء المنزل من ثم تقديمه هدية إلى ترمب.
وكانت الوكالة حاولت أخيرا بيع هذا المنزل في حي جامايكا إستايتس الراقي في حي كوينز بنيويورك، لتحصيل هذا المبلغ في مزادات كلاسيكية، لكن من دون نتيجة، ما دفعها إلى تصوّر هذه الاستراتيجية غير المستخدمة سابقا، وفق تصريحات ميشا هاغاني من “باراماونت ريالتي” لوكالة فرانس برس.
وأضاف هاغاني: “لدينا فرص أكبر لإيجاد مليون شخص على استعداد لدفع ثلاثة دولارات لكل منهم، من إيجاد شخص ثري مستعد لدفع ثلاثة ملايين دولار”.
وبالمعايير العقارية، لا تتخطى قيمة هذا المنزل المؤلف من خمسة غرف وأربعة حمامات وحيث عاش ترمب حتى سن الرابعة قبل الانتقال إلى منزل مجاور أكبر، المليون دولار. لكن قيمته غير المادية تجعله فريدا بحسب هاغاني.
وبيع المنزل في مارس 2017 بعيد وصول دونالد ترمب إلى السلطة، في مقابل 2,14 مليون دولار.
ولفت هاغاني إلى أن المبادرة تقام من دون استشارة دونالد ترمب الذي بات مقيما رسميا في فلوريدا وليس في نيويورك.

روابط ذات صلة

أستراليا تسعى لإجبار “جوجل” و “فيسبوك” على الدفع مقابل المحتوى الإخباري

أستراليا تسعى لإجبار “جوجل” و “فيسبوك” على الدفع مقابل المحتوى الإخباري
قريباً.. صندوق استثماري سعودي مصري

قريباً.. صندوق استثماري سعودي مصري
رئيس «حقوق الإنسان»: نهج المملكة في التعاطي مع «كورونا» إنساني متفرد

رئيس «حقوق الإنسان»: نهج المملكة في التعاطي مع «كورونا» إنساني متفرد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*