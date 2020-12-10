يُطرح منزل طفولة دونالد ترمب في نيويورك مجددا للبيع بعدما بيع مرتين منذ 2016، لكن هذه المرة توجهت وكالة عقارية مباشرة إلى محبي الرئيس الأمريكي من خلال دعوتهم للمساهمة في حملة تبرع لجمع ثلاثة ملايين دولار بغية شراء الدارة وإهدائها إلى ترمب.
وتطرح وكالة “باراماونت ريالتي” على موقع “غوفاندمي” للتمويل التشاركي منذ الثلاثاء على أنصار الرئيس المنتهية ولايته مضافرة جهودهم لجمع ثلاثة ملايين دولار، وهو المبلغ المطلوب لشراء المنزل من ثم تقديمه هدية إلى ترمب.
وكانت الوكالة حاولت أخيرا بيع هذا المنزل في حي جامايكا إستايتس الراقي في حي كوينز بنيويورك، لتحصيل هذا المبلغ في مزادات كلاسيكية، لكن من دون نتيجة، ما دفعها إلى تصوّر هذه الاستراتيجية غير المستخدمة سابقا، وفق تصريحات ميشا هاغاني من “باراماونت ريالتي” لوكالة فرانس برس.
وأضاف هاغاني: “لدينا فرص أكبر لإيجاد مليون شخص على استعداد لدفع ثلاثة دولارات لكل منهم، من إيجاد شخص ثري مستعد لدفع ثلاثة ملايين دولار”.
وبالمعايير العقارية، لا تتخطى قيمة هذا المنزل المؤلف من خمسة غرف وأربعة حمامات وحيث عاش ترمب حتى سن الرابعة قبل الانتقال إلى منزل مجاور أكبر، المليون دولار. لكن قيمته غير المادية تجعله فريدا بحسب هاغاني.
وبيع المنزل في مارس 2017 بعيد وصول دونالد ترمب إلى السلطة، في مقابل 2,14 مليون دولار.
ولفت هاغاني إلى أن المبادرة تقام من دون استشارة دونالد ترمب الذي بات مقيما رسميا في فلوريدا وليس في نيويورك.
وكالة عقارية تعرض على أنصار ترمب شراء منزل طفولته بـ 3 ملايين دولار لإهدائه له
يُطرح منزل طفولة دونالد ترمب في نيويورك مجددا للبيع بعدما بيع مرتين منذ 2016، لكن هذه المرة توجهت وكالة عقارية مباشرة إلى محبي الرئيس الأمريكي من خلال دعوتهم للمساهمة في حملة تبرع لجمع ثلاثة ملايين دولار بغية شراء الدارة وإهدائها إلى ترمب.
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