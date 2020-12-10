قريباً.. صندوق استثماري سعودي مصري

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المناطق - الرياض

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على إنجاح صندوق الاستثمار المصري – السعودي، وسوف تتحرك كل الأجهزة التنفيذية بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أمس (الأربعاء) مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد، بحضور مستشار رئيس الجمهورية اللواء أمير سيد أحمد، ومسؤولي الجانبين المصري والسعودي.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد: «استعرض الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالتنسيق الثنائي المكثف الذي تم على مدار الأيام القليلة الماضية، لتفعيل صندوق الاستثمار المصري – السعودي»، وفقا لصحيفة «البورصة» المصرية.

وأضاف أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذي لتفعيل الصندوق، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، من خلال مشاريع تنموية واستثمارية يتم تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل قطاعات: «السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والموانئ والبنية التحتية، والتحول الرقمي والخدمات المالية، والتعليم، والصناعات الغذائية».

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