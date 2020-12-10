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150 طناً من «زمزم» للمسجد النبوي يومياً

150 طناً من «زمزم» للمسجد النبوي يومياً
http://almnatiq.net/?p=929230
المناطق - الرياض

نقل 150 طناً من مياه زمزم للمسجد النبوي يومياً.نقل 150 طناً من مياه زمزم للمسجد النبوي يومياً.
تقطع رحلة نقل مياه زمزم من مكة المكرمة إلى المسجد النبوي الشريف 421 كيلومتراً يومياً عبر 29 ناقلة تحمل خزاناتها المصنعة من مادة الأستانلس ستيل 150 طناً في الأيام العادية تتضاعف لتصل إلى 300 طن في مواسم رمضان والحج.

وتخضع مياه زمزم بعد وصولها للمدينة المنورة للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج إلى 4 خزانات أرضية رئيسية يتسع كل خزان لنحو 230 متراً مكعباً مزودة بمقياس المنسوب ووحدة تبريد، إضافة إلى 3 خزانات مصنوعة من الفيبر يتسع كل منها لـ400 متر مكعب. وخلال جائحة كورونا عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا على تنفيذ مبادرات عدة تضمنت توزيع 2400 عبوة ماء زمزم على أقسام العزل الصحي بالمستشفيات و1200 عبوة لمنسوبي الفرق الطبية، إضافة لـ14.400 عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن.

ومن الجهود المبذولة خلال الجائحة رفع الوكالة حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي والاستعاضة عن ذلك بتوزيع أكثر من 350 ألف عبوة ماء زمزم على المصلين، وتوزيع أكثر من 1.364.000 عبوة ماء صحي بساحات المسجد.

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