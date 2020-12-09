وفد من ” استدامة” و ” نادك” يزوران مشروع الوحدة البحثية للزراعة بمياه البحر بجدة

المناطق - جدة

زار نائب رئيس نادك المهندس عبدالله السديس ، ووفد من المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ممثل في الدكتور خالد العساف والدكتور عبدالعزيز الحربي ، مشروع الوحدة البحثية للزراعة بمياه البحر بابحر في مدينة جدة ، حيث

تمكن المشروع من تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق التدوير لمياه البحر ومعتمدًا عليها في الزراعة بصورة كاملة، بالإضافة إلى التبريد الخاص في البيوت المحمية ودون استخدام أي مصدر مياه آخر، ومستخدمًا الجدار البوزلاني في التبريد، إذ دُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم، وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان ان الزيارة تأتي في نطاق التعاون والتكامل بين الجهات البحثية و الشركات الوطنية للاطلاع على الخبرات الوطنية، حيث يعد هذا المشروع البحثي مهما لتعزيزً التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، وحرصًا منها على كفاءة الإنتاج والاستدامة، وسعيًا في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.

حيث أنشأت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة هذا المشروع كأول دولة تنجح في إنشاء مثل هذا المشروع بهدف استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي، وتقديم نموذج لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه، وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية .

واضاف ” الصقهان ” إذا استمرت الوزارة والجهات البحثية بمساعدة القطاع الخاص في مشاريعهما، فلربما يحققان خلال السنوات القليلة المقبلة، نقلة نوعية كبرى .

من الجدير بالذكر ان المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، هو مركز حكومي تأسس بموجب اتفاق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك سعود عام 2011، ويأتي ضمن برنامج «وادي الرياض للتقنية» في الجامعة و يهدف المركز إلى إدارة المعرفة والتمكين الفعال؛ لتطوير تقنيات النظم الزراعية المستدامة، والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية، وإجراء الأبحاث والدراسات والتجارب، وذلك في مجالات الزراعة المحمية، والمكافحة الحيوية، والأسمدة، وترشيد استخدام المياه، وتسهيل عملية الابتكار؛ لغرض دعم الزراعة المستدامة وتنميتها والتوسع في تطبيقاته .