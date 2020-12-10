أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقين

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , حفل تكريم رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي, وعدد من محافظي البكيرية السابقين نظير ما قدموه من جهود وأعمال خلال فترة عملهم السابقة وذلك في القاعة الكبرى بمحافظة البكيرية.

وأشار رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم خلال كلمته على أن الباذلين والكفاءات الإدارية التي يحظى بها الوطن قدمت ولا زالت تقدم العديد من الأعمال التي تساهم في التطوير والتنمية وانعكست واقعاً من خلال ما يبذلونه من عمل وجهود مباركة, مشيراً على أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم لهذا المحفل هو لمسة وفاء لكل من يعمل بكل جد وإخلاص من أبناء هذه المنطقة, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم رعايته لهذا المحفل.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تتلقاه المنطقة من دعم ورعاية القيادة ـ أيدها الله ـ وعبر كافة القطاعات التي ساعدت على تطوير القطاعات وتقديم كافة الأعمال بأيدي أبناءها المخلصين, مثمناً ما قدمه رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية السابق عبدالرحمن الحديثي ومحافظي المحافظة السابقين من مبادرات وجهود وأعمال مباركة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات لخدمة المحافظة وأهلها.

وقال سموه : إن كافة أبناء الوطن الذين يعملون بكل إخلاص وتفاني تجاه خدمة المنطقة وأهلها سيجدون كل تقدير ومحبة من أهالي هذه المنطقة والوطن بشكل عام, وعلى الجميع أن يحتسب الأجر من رب العزة والجلالة لكل ما يقدمه من عمل يساهم في تعزيز التنمية بروح التكاتف والأسرة الواحدة.

لافتاً الانتباه إلى أنه من المهم على الجميع أن يضعون بصمتهم وأثرهم الكبير تجاه تحقيق خدمة أبناء هذه المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي , وكرم محافظي البكيرية السابقين صالح الخليفة ورميح الشتيوي وعبدالرحمن السعوي, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ البكيرية محمد العريفي وعدد من مسؤولي المحافظة.